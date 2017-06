228 grupos de interés se inscriben en el registro de 'lobbies' del Parlament en cuatro meses

Etiquetas

Los perfiles incluyen desde entidades soberanistas a grupos energéticos y consumidores de cánnabis

228 grupos de interés ya se han inscrito en el registro de 'lobbies' que el Parlament creó a finales de enero de este año, una iniciativa pionera en una cámara legislativa del Estado y que se ha puesto en marcha en virtud de la ley de transparencia catalana aprobada en 2014.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente primero de la Cámara y responsable de Transparencia, Lluís Corominas, hace una valoración "positiva" de estos primeros meses y recuerda que el Parlament también aprobó que los diputados tuvieran que hacer pública su agenda.

Explica que la Cámara envió de inicio casi 400 cartas a entidades, cámaras, colegios, sindicatos, patronales y asociaciones susceptibles de tener que aparecer en este registro y que, salvadas las "dudas iniciales", asegura que la iniciativa ha sido bien acogida.

Relata que una de las consideraciones que hacían los grupos de interés es que les sorprendía que tuvieran que registrarse ante el Parlament para tratar con los diputados y no tuvieran que hacerlo ante el Congreso, ya que la ley de transparencia estatal no lo exige.

El Parlament creó un equipo para asesorar a todos aquellos que se han inscrito o quieran inscribirse próximamente, y busca que formar parte de este registro pueda ser luego esgrimido como un "sello de calidad" por sus integrantes a la hora de desarrollar sus actividades profesionales.

Estar en el registro de 'lobbies' da a los grupos de interés derechos --a hacer actos en la Cámara, por ejemplo-- y obligaciones --a dar información "fidedigna"-- y, en caso de malas prácticas, la Cámara prevé sanciones que van de los 300 a los 12.000 euros por multa, algo que por ahora el Parlament no ha aplicado.

Corominas explica que la Cámara "no descarta más adelante" aplicar estas sanciones si es necesario, pero expone que hasta ahora no lo han considerado oportuno y que, además, no han creído que fuera la mejor forma de dar a conocer este registro.

Enviadas las 400 cartas a los posibles interesados, Corominas explica que los diputados, a través de sus reuniones con estos grupos, también han publicitado el registro, y, además, ahora el Parlament contempla hacer una campaña para darle más publicidad --la Generalitat también tiene un registro propio de 'lobbies'--.

Aparte de los 228 inscritos, hay cinco solicitudes pendientes de validar; tres a los que les falta completar la información; cuatro pendientes de aprobación; seis inadmitidos, y 31 solicitudes cuyos responsables empezaron los trámites para registrarse y no los finalizaron.

CINCO CATEGORÍAS

El registro se estructura en cinco categorías diferentes de grupos de interés: consultorías profesionales y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales, colegios profesionales y sindicatos; fundaciones, plataformas y estructuras temporales sin ánimo de lucro; grupos de reflexión en general y vinculados a partidos, y, por último, organizaciones que representan a iglesias o comunidades religiosas.

Los grupos registrados van desde la fundación Proactiva Open Arms que ayuda a los refugiados en las aguas del Mediterráneo, hasta el gremio de constructores de obras de Barcelona o entidades energéticas como la Asociación Española del Gas (Sedigas), según se recoge en la web de la Cámara catalana.

De algunos de los grupos se desprende un interés directo con leyes que tramita la Cámara: por ejemplo está registrada la Asociación de Bebidas Refrescantes y recientemente el Parlament abordó un impuesto sobre bebidas azucaradas; también está registrado la Federación Catalana de Asociaciones de Usuarios de Cannabis, mientras la cámara abordar una ILP sobre estas asociaciones.

ENTIDADES SOBERANISTAS

En pleno proceso soberanista, en el registro también figuran varias entidades que lo impulsan como Reinicia Catalunya; el Cercle Català de Negocis; Sobirania i Justicia y el Pacte Nacional pel Referèndum, esta última a estricta actualidad por la reunión que mantendrá el martes en el Parlament.

También están presentes sindicatos de diversa índole como la CGT, el Sindicat del Taxi y el Sindicat Autònom de Policia; colegios profesionales como el de odontólogos de Catalunya; entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Fundació Arrels y el 'think tank' Government & Society quien, por ejemplo, ya hace constar en su web que forma parte de este registro, entre otros.