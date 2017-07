El jefe negociador de la UE para el Brexit se reunirá con Corbyn la próxima semana en Bruselas

Etiquetas

El jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, se reunirá este jueves 13 de julio en Bruselas con el líder de la oposición del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, para abordar los desafíos de la salida de Reino Unido del bloque.

"Fue Jeremy Corbyn quien pidió la reunión con Michel Barnier. Sus puertas siempre están abiertas. Está escuchando a todo el mundo que le quiere ver", ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein, que ha confirmado que la reunión tendrá lugar el 13 de julio.

El Ejecutivo comunitario ha querido restar importancia al simbolismo del encuentro con el líder de la oposición al asegurar que Barnier se ha reunido con "un número de políticos de Reino Unido" y "continuará" haciéndolo en el futuro.

Barnier aseguró este jueves que el Gobierno británico de Theresa May le ha confirmado su intención de abandonar el mercado interior y la Unión Aduanera en la UE pero avisó de que no es posible salir de ambos y lograr "un comercio sin fricciones". "Esto no es posible", aseguró.

"No me gusta la especulación en general. Tengo que trabajar con el Gobierno británico tal y como es hoy y con lo que dice", explicado el francés.

El jefe negociador de la UE para el Brexit también admitió "divergencias" con Reino Unido respecto a su oferta sobre los derechos de los europeos e insistió en que la parte europea quiere que se garanticen los derechos de los ciudadanos europeos "adquiridos hasta el día del Brexit" y se mantengan "en el tiempo", junto con el de sus familiares y que dichos derechos se protejan "en el marco del derecho europeo", algo que Londres rechaza de plano.

Corbyn, que no ha descartado que haya nuevas elecciones a corto plazo en Reino Unido, ha asegurado que la prioridad para su partido es mantener acceso al mercado europeo libre de aranceles y ha defendido garantizar "unilateralmente" los derechos de los ciudadanos de la UE.