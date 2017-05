Etiquetas

La vaginoplastia es el procedimiento quirúrgico más demandado por los transexuales, tal y como ha puesto de manifiesto el estudio 'Evolución de la Transexualidad en los últimos 15 años', llevado a cabo durante 15 años por el doctor Ivan Mañero en la Unidad de Género de IM CLINIC.

Asimismo, según los resultados, presentados con motivo del 15 Aniversario de la Unidad de Género del doctor, y coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, de los 1.721 pacientes intervenidos durante estos años, el 84 por ciento fueron mujeres transexuales.

Una de ellas ha sido la actriz y presentadora italiana Vittoria Schisano, quien, durante el acto, ha explicado todo el proceso que vivió hasta tener un cuerpo que reconociera como suyo. "El doctor siempre me vio como una mujer, no como una persona en tránsito de ser mujer. Existen dos tipos de bisturí, uno que toca la piel y otro que toca el alma y ahora, gracias al trabajo del doctor es cuando me siento yo misma", ha comentado.

Ahora bien, los participantes en la jornada han reclamado el reconocimiento de los derechos del colectivo, destacando la necesidad de normalizar la transexualidad. "Es un derecho como seres humanos, todos deberíamos ser iguales ante la ley. De hecho, a mi hija le han negado el nombre en tres ocasiones", ha apostillado la presidenta de la Fundación Daniela, África Pastor.

MAYOR APOYO ECONÓMICO, EMOCIONAL Y SOCIAL

Reflejo del cambio social y legal, principalmente a partir de la aprobación en 2007 de la ley que facilita el cambio de nombre y de género en los registros civiles, se ha iniciado un cambio general en la tendencia del perfil de los pacientes de la unidad, siendo cada vez más jóvenes, lo que implica un mayor apoyo económico, emocional y social.

"Hace 15 años eran personas solitarias, que al no disponer de apoyo social, emocional ni legal por parte de la sociedad, se veían obligadas a ejercer oficios marginales. Sin embargo, actualmente ,os pacientes tienen profesiones equiparables a los atendidos en cualquier otra Unidad de IM CLINIC y existe un creciente apoyo emocional y social, principalmente entre familiares y amigos", ha recalcado Mañero.

Finalmente, el doctor ha asegurado que se va a producir una transformación mayor a corto plazo, si bien ha avisado de que, a pesar de este cambio de panorama, con una sociedad "más acogedora" con las personas transexuales, "aún queda mucho camino por recorrer".