Cifuentes a Gabilondo: "Si quieren recuperar su espacio, no se podemicen, porque ni sus votantes lo van a entender"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho este jueves al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que les ve "cada vez más podemizado", por lo que les ha aconsejado que "si quieren recuperar su espacio político, no se podemicen, porque ni los madrileños lo van a entender, ni mucho menos sus votantes".

Así ha respondido Cifuentes en el Pleno que celebra la Asamblea de Madrid en respuesta a Ángel Gabilondo sobre el funcionamiento del Consejo de Cultura y sus comisiones sectoriales, ya que cree que los socialistas quieren que su funcionamiento sea "asambleario", como Podemos.

"Todo es susceptible de ser mejorado, pero nuestra valoración del Consejo de Cultura en términos generales es positivo. Me ocupo singularmente de todas las materias, también de la de Cultura. En lo que llevamos de legislatura el Consejo ha aprobado reformas para ser más accesible. El modelo actual es el que creó el PSOE. Ahora, lo abrimos más a la participación y reformamos el reglamento para que puedan asistir a todas las comisiones que quieran", ha señalado la titular del Gobierno regional.

Por eso, Cifuentes ha invitado a Gabilondo a participar en este Consejo, del que ella formó parte varias años, para que sea escuchado. "El Consejo de Cultura es plural, tiene órganos eficaces. Si hacen propuestas para mejorarlos, las estudiaremos. Nosotros queremos despolitizar la cultura, lo contrario que hace donde gobiernan. No pueden pretender que sea una réplica de la Asamblea y que las decisiones ejecutivas las asuma el Consejo de Cultura. Les veo a ustedes cada vez más podemizados", ha añadido.

Sin embargo, el portavoz socialista ha asegurado que nunca han atendido ni sienten escuchadas las propuestas que les plantean en dicho Consejo. "No pueden pretender que seamos simples espectadores. La legislación determina las funciones del Consejo. Ha habido numerosas propuestas como la de la Unión de Actores, UGT y asociaciones escénicas para articular mejores posibilidades, pero seguimos sin avances sustanciales. No admiten propuestas ni podemos incluir puntos en el orden del día; no permiten hablar de problemas reales de los sectores ni propuestas legislativos; no permiten salvo asentir sobre las líneas de ayudas", se ha quejado.

Gabilondo considera que el Consejo de Cultura ha de ser un órgano "útil y necesario" y reclama su "rehabilitación". "Es su responsabilidad no dotar a este objeto del espacio que se merece, saltarse lo comprometido una y otra vez y hacer modificaciones de asuntos importantes como ayudas a los sectores. ¿Qué fue de la foto suya con representantes de la cultura?. Necesitamos una mayor eficacia y solvencia del Consejo", ha concluido