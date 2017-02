Fomento trabaja en la actualización del proyecto del tramo de la SE-40 Espartinas-Valencina

Etiquetas

El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, ha mantenido este lunes que el Ministerio de Fomento trabaja en la actualización y adecuación a la normativa vigente del proyecto que, aprobado en el año 2009, existe para el tramo de la SE-40 entre Espartinas y Valencina y cuyo importe total asciende a 46,92 millones de euros.

En su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, la primera de esta legislatura, Niño ha dicho que su departamento está trabajando en esa actualización del proyecto de este tramo, de 4,3 kilómetros de largo, "al igual que se hace en el resto de los tramos que quedan en el sector".

En el mismo sentido, ha explicado que cuando se actualice el proyecto se procederá a aprobar el mismo, se iniciarán las expropiaciones, se realizarán las licitaciones y se iniciarán las obras siempre --ha puntualizado-- "de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y contando con que el presupuesto esté aprobado".

Esa ha sido la información que Niño ha aportado al diputado de Unidos Podemos Sergio Pascual en la pregunta parlamentaria que éste ha formulado y después de que éste se quejara porque el responsable ministerial se detuviera a explicar las circunstancias del enlace secundario de Espartinas con la A-49 y no en el tramo por el que había sido preguntado y que, como ha subrayado Pascual, está "presupuestado pero no tiene nada hecho y no está siendo ejecutado".

En su intervención, Pascual también se ha quejado de que las respuestas parlamentarias que Fomento da por escrito a sus preguntas sobre diferentes ejecuciones presupuestarias en infraestructuras se limitan a "una fotocopia del Anexo 6 de inversiones presupuestarias" o "el equivalente a la legislación vigente" pero no a dar respuestas a los ciudadanos, ha afeado.