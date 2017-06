RIVERA PIDE UNA LEY DE MECENAZGO "VALIENTE" PARA PROMOVER DONACIONES COMO LA DE ORTEGA

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este miércoles una ley de mecenazgo "valiente" que promueva más donaciones como la que Amancio Ortega ha hecho a la sanidad pública para combatir el cáncer. En rueda de prensa, Rivera expresó su respeto a quienes han pedido rechazar esa donación por entender que la sanidad pública tiene que ser financiada por las administraciones y no depender de donaciones particulares. Sin embargo, se declaró "favorable" a esas donaciones, que cree que no tienen nada de "censurable" sino "más bien todo lo contrario". En su opinión, la legislación debería promover que otros muchos empresarios hicieran lo mismo que Amancio Ortega y no solo por beneficiarse de un incentivo fiscal sino por otros motivos. Prefiere, explicó, que ese dinero se dedique a la lucha contra el cáncer a que sea derivado a otros países o se "saqueen" las cajas de ahorro. No solo la medicina, sino en el deporte, la cultura o la ciencia, sentenció Rivera, se deberían poder beneficiar de una legislación "más ambiciosa, valiente y moderna".