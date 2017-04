VIVIENDA. HACIENDA CONSENSUARÁ CON LA FEMP LA REFORMA DEL IMPUESTO DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

Etiquetas

El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández de Moya, afirmó hoy que la reforma del impuesto de la plusvalía municipal en operaciones de ventas de pisos será “consensuada y dialogada” con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Así lo indicó en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en el marco de las comparecencias de altos cargos de distintas instituciones y ministerios para analizar o explicar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.Fernández de Moya explicó que es un impuesto de “titularidad y naturaleza local” y que “queremos saber cuál es la opinión que manifiesta la FEMP al respecto”. En este sentido, explicó que hace entre tres semanas y un mes se reunieron con responsables de la FEMP, que se comprometieron a trasladar por escrito cuál es su propuesta. “Todavía estamos esperando el posicionamiento que les pedí que me hicieran llegar por escrito al objeto de poder analizar, estudiar y evaluar con un diagnóstico certero el posicionamiento de la FEMP”, señaló."HOJA DE RUTA" DE LA FEMPEl secretario de Estado insistió en que está “a la espera de que la FEMP me haga llegar su propuesta, su análisis y su valoración”. “En la reunión nos dijeron que habrían un análisis exhaustivo de esa figura y a manifestar cual podría ser la hoja de ruta a seguir presente y futura”, agregó.En este sentido, aseguró que “queremos hacerlo de la mano de FEMP, consensuado y dialogado y estamos esperando de que se pronuncie por escrito y nos haga llegar ese documento y evaluarlo”. Además, el ‘número dos’ de Hacienda quiso dejar claro que la fijación del tipo del impuesto corresponde cada corporación municipal y que el Ministerio es “extraordinariamente escrupulosa con el ejercicio de las competencias que tiene atribuida” las distintas administraciones.De esta manera, señaló que el Gobierno no va a asumir competencias que no son suyas. Concluyó que “lo único que tenemos que hacer es una legislación básica estatal que lleva la definición y elementos esenciales del tributo”, como su hecho y base imponible, su cuota y la determinación de la deuda tributaria.