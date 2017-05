VIVIENDA. LA FEMP PRESENTA HOY SU PROPUESTA DE REFORMA DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA

Etiquetas

La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) analizará hoy y dará a conocer la propuesta de la organización respecto a la reforma del impuesto de plusvalía municipal en operaciones de venta de viviendas.El Tribunal Constitucional ha dictaminado que no se ha de pagar este impuesto si la vivienda se ha vendido a pérdidas. El Ministerio de Hacienda y Función Pública pidió a la FEMP una propuesta, ya que quiere consensuar la reforma con las corporaciones municipales, al tratarse de un impuesto de titularidad y naturaleza local. La FEMP explicó se ha desarrollado un trabajo para impulsar las modificaciones normativas oportunas que aseguren la constitucionalidad de este tributo.El presidente de la FEMP, Abel Caballero, presentará este martes la propuesta a los miembros de la Junta de Gobierno, que se reúnen en la sede de la federación, y a las 13.00 horas la dará a conocer a los medios de comunicación.Los criterios de la federación serán trasladados al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios con el objetivo de establecer los ajustes legislativos precisos para garantizar que este impuesto no se aplicará cuando no exista incremento en el valor de los terrenos. Desde Hacienda han explicado en las últimas semanas que lo único que tienen que hacer es una legislación básica estatal, que incluya la definición y elementos esenciales del tributo, como su hecho y base imponible, su cuota y la determinación de la deuda tributaria. Además, desde el Ministerio han señalado que la fijación del tipo del impuesto corresponde a cada corporación municipal y el Gobierno es escrupuloso con el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas las distintas administraciones.