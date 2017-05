LA ABOGACÍA ACORDARÁ MEDIDAS DE PROTESTA CONTRA EL ÚNICO JUZGADO PROVINCIAL PARA ATENDER LAS RECLAMACIONES POR ABUSOS EN HIPOTECAS

Etiquetas

- Los letrados pretenden evitar que “la balanza de la Justicia no se incline del lado de los más poderosos” . La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, anunció este miércoles la convocatoria de un pleno mañana, jueves, para que los representantes de los 83 colegios profesionales presentes en la VII Jornadas de Junta de Gobierno debatan y acuerden medidas de protesta contra la implantación de un único juzgado provincial para atender las reclamaciones por abusos en hipotecas. Ortega hizo este anuncio en el acto inaugural de las Jornadas que se celebran en Granada, dedicadas a las “Buenas prácticas en la Abogacía”, que ha dado cita a cerca de 900 profesionales pertenecientes a 83 colegios de abogados de toda España. La Comisión Permanente del CGPJ aprobó la pasada semana la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear, que a partir del próximo 1 de junio conocerán, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.El CGPJ lleva así a efecto el plan de urgencia en el que empezó a trabajar el pasado mes de febrero para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.Esta medida ha cosechado el expreso rechazo de la Abogacía que alerta del sobrecoste que supondrá para los ciudadanos le presentación de reclamaciones en una sede judicial a la que tendrán que desplazarse, a veces salvando muchas dificultades, por el procedimiento judicial. Entienden, además, que el plan propuesto por el CGPJ generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos y tiempo para defender sus derechos ante el Juzgado.El anuncio de la convocatoria del pleno en el que se acordarán medidas concretas de oposición al acuerdo del CGPJ reafirma el carácter prioritario que la Abogacía concede a este asunto en el que los letrados pretenden que “la balanza de la justicia no se incline del lado de los más poderosos”.BUENA IMAGENEntre los asistentes al acto de inauguración estuvieron presentes la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar; el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Rio; el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes y el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, entre otros. Lorenzo del Rio, abogó en su intervención por que todos los actores de la justicia “seamos reivindicativos”. Tras reconocer que “no tenemos buena imagen” insistió en que “hay que reivindicar el trabajo de los buenos profesionales, de los que hacen las cosas bien en el día a día”.El presidente del TSJ de Andalucía hizo este exhorto un día después de que se conociera que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, posee desde hace seis años el 25% de la sociedad radicada en Panamá Duchesse Financial Overseas, de la que no informó pese a estar obligado a hacerlo.El magistrado insistió en que es necesario “exigir comportamientos cada vez mejores en la profesiones jurídicas”, reivindicar reformas estructurales y no perder “el interés colectivo por el servicio público”.SUSANA DÍAZPor su parte la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, acudió a los actos de inauguración en representación de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que según dijo “quería estar hoy aquí pero que le ha sido totalmente imposible”. Excusó también la ausencia del consejero de Justicia que tampoco acudió por estar compareciendo en la comisión parlamentaria. En nombre de la Junta de Andalucía, Aguilar abogó por la consecución de “un gran pacto de Estado” en materia de Justicia que “tenga prioridad en la agenda política a corto plazo” y puso de relieve la labor de los abogados en la garantía de derechos, en especial, para los más desfavorecidos. Los abogados, dijo, “sois interlocutores imprescindibles en ese proceso de modernización de la Justicia”.Aguilar confió en que estas VII Jornadas sirvan para poner en común “experiencias innovadoras para avanzar y mejorar la labor de los abogados y de los colegios profesionales” como motor de cambio de la sociedad.