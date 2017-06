EL ABOGADO DE GRANADOS ELOGIA SU "ESTRUCTURA MORAL" Y DICE QUE NO VA A "TIRAR DE LA MANTA"

Etiquetas

Carlos García de Ceca, abogado del exconsejero madrileño Francisco Granados, aseguró este miércoles que su defendido ha superado la "prueba" de la prisión en "buenas condiciones" porque tiene una "estrutura moral" distinta a la del resto de "los humanos" e indicó que aunque no va a "tirar de la manta", dirá "la verdad" de los sucedido.El letrado y su compañera, Virginia Santana, que también defiende a Granados, dijeron estar "muy satisfechos y muy contentos" de haber logrado su libertad a través de una garantía hipotecaría.Su última conversación con Granados se produjo ayer por la tarde. En esa charla se mostró "contentísimo". Hasta la cárcel de Estremera se han desplazado sus hijas, que serán las que le reciban al salir de prisión. Lo primero que quiere hacer, explicaron los abogados, "es reunirse con su familia, que es lo que está deseando".Ambos letrados insistieron en que su confinamiento desde octubre de 2014 es "absolutamente injusto e inadecuado" y que "no había causa para mantenerlo tanto tiempo en prision".Preguntado por la actitud que tendrá Granados en relación a la investigación, el abogado explicó si se habla de "tirar de la manta, eso no lo va a hacer, como otros, para reducir pena", pero sí "dirá la verdad".Sobre su estancia en prisión, el abogado destacó que Granados "es un individuo que tiene una estructura moral muy distinta de la de los demás humanos", y gracias a ello "ha podido aguantar en condiciones bastante buenas". Incluso, recalcó, ha hecho amistades en prisión, de modo que "cuando los funcionaros se enteraron de su libertad, hubo alguno que hasta lloró".El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya ha dado traslado de su decisión a la prisión de Estremera, de la que Granados saldrá en las próximas horas tras avalar el pago de la fianza de 400.000 euros que le impuso el juez.