EL FORO DE ABOGADOS DE IZQUIERDAS CREE "DESPROPORCIONADA" LA PETICIÓN DE CÁRCEL PARA LOS AGRESORES DE ALSASUA

El Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas-Red de Abogados Demócratas (FAI-RADE), del que forma parte el equipo jurídico de Izquierda Unida, expresó este jueves su "consternación" por la "desproporcionada" petición de pena de cárcel por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para los acusados de agredir a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016. La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama para ellos un total de 375 años de prisión por delitos de lesiones y amenazas terroristas. Respetando la presunión de inocencia, dicen los abogados, "condenamos enérgicamente ña actuación de cualquier persona que hubiera acosado y agredido a cuatro ciudadanos por el hecho de encontrarse entre ellos dos guardias civiles fuera de servicio". "Tratándose de un incidente ocurrido en un bar de Altsasu, a las 3 de la madrugada, tras finalizar las fiestas locales, es necesario ser prudentes sobre los hechos ocurridos, máxime cuando el relato del Ministerio Fiscal no coincide con el de los acusados y otros testigos respecto a la situación de acoso previo", precisan. Sin duda la conducta de los acusados "serían reprochables y rechazables en caso de haberse producido", dicen, pero desde el punto de vista jurídico creen "absolutamente desproporcionado" calificar como delitos de terrorismo "las faltas y lesiones ocurridas durante una trifulca cometidas por un grupo de personas probablemente con índices de alcohol elevados a esas horas de la madrugada", aunque las víctimas sean agentes de seguridad fuera de servicio.Esa "sorprendente" petición constituye una "auténtica agresión al Estado de Derecho y al principio de legalidad en materia penal por no guardar la pena solicitada proporcionalidad alguna con las lesiones de bienes jurídicos resultado de los hechos". A modo de ejemplo subrayan que a Arnanz Ciordia le reclaman más de 62 de prisión, más del triple de la pena prevista en el Código Penal para un asesinato. Los abogados alertan de que, tras el cese de actividad por parte de ETA, perciben una "utilización desmesurada por la Audiencia Nacional de los tipos penales asociadas al delito de terrorismo, aplicándose a muchos y variados supuestos que nada tienen que ver ni con integración en grupo o banda armada, ni con ataques al orden constitucional". "Difícilmente puede calificarse como tales la difusión de mensajes en las redes sociales, la letra de determinadas canciones o una lamentable pelea de bar tras finalizar unas fiestas patronales", aseguran, al tiempo que recuerdan la "práctica propia de regímenes autoritarios" consistente en calificar una conducta criminal en función de la persona o colectivo que la comete. "Si estos hechos se hubieran producido en un bar de una localidad fuera de la Comunidad Foral Navarra o de Euskadi no cabe duda de que la Fiscalía no habría formulado tan desmesurada acusación", denuncian. Estos casos, como el 'Casandra' o el de 'Strawberry', abren el debate sobre la Audiencia Nacional como "tribunal excepcional" en materia de orden público y la recurrente aplicación de legislación "excepcional" a situaciones que "difícilmente encajan" en esos supuestos y abviando la aplicación del principio general 'in dubio pro reo'. "La desaparición de la proporcionalidad en la aplicación de sanciones penales es la antesala de la desaparición del Estado de Derecho, constituyendo un grave atentado contra la democracia, situación sobre la que es necesario llamar la atención de la sociedad", concluyen.