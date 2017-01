EL PSOE SE ABSTENDRÁ PARA PERMITIR QUE LOS AFECTADOS POR CLÁUSULAS SUELO COBREN "INMEDIATAMENTE"

Etiquetas

La dirección del PSOE confirmó este miércoles su abstención en la convalidación del real decreto del Gobierno sobre cláusulas suelo para permitir que los afectados cobren su dinero "cuanto antes" y después de haber logrado incluir sus principales demandas para no bloquear esa tramitación. Lo anunciaron en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados los dos negociadores del PSOE en ese ámbito, Pedro Saura y Margarita Robles, satisfechos del contenido final aunque se abstendrán porque el real decreto parte del Gobierno y no comparten íntegramente su estructura ni su contenido. Explicaron que llevan un mes negociando con el Gobierno para definir un procedimiento extrajudicial que evitara colapsar los juzgados con las demandas de los afectados y que todos ellos puedan acceder de manera rápida y gratuita lo que por sentencia ya tienen concedido. Saura reconoció que ha habido serias diferencias durante la negociación porque los textos que enviaba el Gobierno eran "desequilibrados en favor de las entidades financieras y contra un derecho ya adquirido por los consumidores en la vía judicial". Finalmente, explicaron, se habilitará un procedimiento extrajudicial para que los consumidores acuerden en tres meses con su entidad financiera la devolución del dinero cobrado indebidamente, y en ese mismo plazo de tiempo se haga efectivo. De forma únicamente "subsidiaria" se establece la posibilidad de que los bancos ofrezcan otro tipo de opciones, y en ese caso los consumidores tendrán quince días para asesorarse y decidir si lo aceptan o no. En todo caso, si lo que ofrece el banco no les satisface, siempre tendrán abierta la vía judicial y en caso de sentencia favorable será la entidad financiera quien tenga que asumir las cosas. Por tanto, los socialistas concluyen que de una forma u otra los afectados tienen garantizada la devolución de su dinero sin coste alguno. Además, los socialistas insisten en que han garantizado que esa devolución no tendrá coste fiscal alguno más allá de la regularización de las deducciones que se hicieron en su momento, pero siempre sin sanción. También celebran haber incluido la presencia de las organizaciones de consumidores de banca en el organismo regulador de todo el procedimiento.