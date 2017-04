EL PP ACUSA AL PSOE DE LLEVAR EN SU “GENÉTICA” LA PRESIÓN A LA JUSTICIA

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, manifestó este jueves que el PSOE lleva en su “genética” la presión a la Justicia y la utiliza “como elemento de ataque” al Gobierno que preside Mariano Rajoy. Además, lamentó que Ciudadanos haya cometido el “error” de dejarse llevar por estas prácticas que consideró habituales en los socialistas.El dirigente popular se pronunció en estos términos en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, donde dijo que “las instituciones funcionan”, que en este país hay separación de poderes y que “quien la hace, la paga”. Recordó, asimismo, que en la décima Legislatura se promovieron 70 nuevas medidas para luchar contra la corrupción. “Funciona el Estado de Derecho, funciona nuestra Justicia”, aseguró Hernando, para quien “el PSOE está intentando presionar a la Justicia”. “Es una cosa que va en su genética”, afirmó, antes de señalar que ahora, desde la oposición, pretenden hacer “lo mismo” cuestionando hechos “que son normales” e “intentando presentarlos como una intervención política” del Gobierno.Argumentó que es “normal” que se produzcan “discrepancias” en el seno de la Fiscalía y pidió que se le deje actuar. Hizo estas consideraciones después de que ayer el PSOE y Cidadanos registrasen conjuntamente en el Congreso una proposición no de ley en la que reclaman al Gobierno el cese del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Manuel Moix.CS COMETE UN “GRAN ERROR”En este sentido, lamentó que “haya algunas personas que se dejen llevar por estas prácticas del PSOE”, refiriéndose a Cs, partido que, a su juicio, está cometiendo un “gran error” a este respecto. Dicho esto, agregó que realmente le gustaría conocer “quiénes son las personas que filtran interesadamente los sumarios”, una práctica constitutiva de delito.Declaró que, personalmente, le llena de “extraordinaria vergüenza” que haya habido corruptos en su partido. “Y lo siento mucho, porque son personas a las que encima he conocido y lo que tienen que saber los ciudadanos es que el Estado de Derecho funciona”, remarcó Hernando, que acto seguido apuntó que son los propios dirigentes del PP quienes sufren “mayor escarnio” por el hecho de que alguien “haya metido la mano en la caja”.Sobre la reunión que ayer confirmó el exvicesecretario de Organización del PP Carlos Floriano con el diputado autonómico Jesús Gómez y en la que éste le mostró “el famoso número” que se atribuye a una cuenta abierta en Suiza de Ignacio González, ahora encarcelado en el marco de la ‘Operación Lezo’, señaló que este asunto “no fue para arriba”.“SOSPECHAS”“Se intentó comprobar, no se pudieron consolidar las sospechas y, al final, no nos quedemos en eso, quedémonos en el final: González está en la cárcel, no fue candidato del PP en 2015 y lo fue la persona que ha denunciado todo este caso (Cristina Cifuentes)”, explicó. Todo ello le llevo a decir que las conclusiones del PP con respecto a González fueron “las correctas”.Para Hernando, se siguió un procedimiento “razonable” al apartar a González de las listas electorales. “Hoy tendrá que responder de todo lo que ha hecho”, aseveró, al tiempo que dijo que los españoles tienen que tener “claro” que “el PP reaccionó adecuadamente ante la imposibilidad de comprobar determinados hechos y hoy la Justicia ha actuado”.Pese a los últimos escándalos en materia de corrupción y la animadversión que la oposición ha mostrado por ello hacia el Ejecutivo de Rajoy, manifestó su “optimismo” de cara a la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Las negociaciones, dijo, “van”, pese a que son “complejas”.