GÜRTEL. EL PP DICE QUE LA ACUSACIÓN POPULAR “ESTÁ INTENTADO HACER POLÍTICA A COSTA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA”

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, dijo hoy que la acusación popular “está intentando hacer política a costa de la Justicia española”, después de que ayer se conociera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que declarar como testigo en el juicio de la 'Gürtel' a petición de la asociación de abogados Adade. Así se pronunció Casado, en declaraciones a los periodistas, a su llegada a un desayuno informativo en Madrid protagonizado por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray.Lo hizo un día después de que la Audiencia Nacional acordase que Rajoy tendrá que declarar como testigo en el juicio sobre la primera época de la 'Gürtel' (1999-2005), según lo dictaminado por la mayoría del tribunal que juzga la presunta trama corrupta desde octubre de 2016.Casado dijo al respecto que en el PP “respetamos a los tribunales, lo cual no quiere decir que respetemos esa decisión” y aseguró que Rajoy “no tiene que aportar ninguna información en ese proceso, ya que no tiene ninguna responsabilidad en las campañas de Pozuelo y Majadahonda”. Esto le permitió poner de manifiesto que Rajoy ha expresado su “absoluta tranquilidad y serenidad” tras ser citado a declarar como testigo, ya que no tiene “nada que ocultar”."HONORABILIDAD" DE RAJOYCasado sentenció que la acusación popular en esta causa, los abogados de Adade, “está intentado hacer política a costa de la justicia española”. “Tenemos que destacar la filiación política de esta acusación popular y la instrumentalización que intenta hacer de este tribunal”, dijo.Tras reivindicar la “honorabilidad” de Rajoy y del PP, manifestó que el primero es “una persona intachable” y que el segundo “siempre ha mejorado a España cuando ha gobernado”. “Otros, como no ganan en las urnas, intentan a través de acusaciones populares ganar lo que en las urnas les niegan los ciudadanos”, comentó. Por último, instó a realizar un debate sobre las acusaciones populares, en la línea de lo expresado por otros partidos.