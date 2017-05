La AJFV llama a jueces y magistrados a secundar futuras acciones en defensa de sus intereses ante el CGPJ

Etiquetas

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) ha realizado un llamamiento a jueces y magistrados para secundar las futuras acciones que ponga en marcha esta institución con el fin de defender los intereses del colectivo tras las últimas decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, la AJFV hace alusión al acuerdo adoptado por el CGPJ con el lema 'Tomar conocimiento del contenido de la carta remitida por los representantes judiciales de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud', relativa al acuerdo de adscripción de los Jueces de Menores y Vigilancia Penitenciaria adoptado en la Comisión Permanente de 23 de marzo de 2017.

Según la AJFV, el CGPJ "atenta en su forma de actuar" contra derechos básicos de los jueces y magistrados "como acreditan sus recientes decisiones de iniciar los trámites para adscribir forzosamente a jueces y magistrados a órganos que no les corresponden; no determinar la fijación de carga de trabajo a efectos de salud laboral; interpretar sistemáticamente de forma restrictiva sus derechos; y no promover lo necesario para la adecuada defensa de una retribución digna para la carrera".

Por ello, realiza un llamamiento (fechado a 12 de mayo) a jueces y magistrados para que sean secundadas cuantas medidas sean propuestas por esta asociación para combatir este tipo de proceder.