(AMPLIACIÓN) GÜRTEL. EL PP ASEGURA QUE RAJOY NO TIENE “ABSOLUTAMENTE NADA QUE APORTAR” CON SU DECLARACIÓN

- Considera pertinente fijar “limitaciones” a la acusación popular. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, sentenció este miércoles que el presidente del Gobierno y de esta formación, Mariano Rajoy, “no tiene nada que ocultar, pero tampoco absolutamente nada que aportar” en la declaración que tendrá que realizar como testigo en el juicio de la ‘Gürtel’.El ‘número 3’ de Rajoy en Génova se pronunció en estos términos en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, tras la decisión de ayer de la Audiencia Nacional de que Rajoy declare como testigo en el juicio sobre la primera época de la 'Gürtel' (1999-2005), según lo dictaminado por la mayoría del tribunal que juzgará la presunta trama corrupta desde octubre de 2016.“No tenemos nada que ocultar”, aseveró Maíllo, que acto seguido vaticinó que esta declaración no va a tener “ningún tipo de recorrido”. “Va como testigo, pero testigo de algo que no conoce y, cuando uno es testigo de algo que no conoce, poco puede aportar”, manifestó.El partido, prosiguió, recibió esta noticia con “sorpresa”, aunque luego matizó que se tratará el asunto “con toda la normalidad y tranquilidad”. “No hay enfados, pero sería bueno saber los motivos que han motivado un cambio de criterio del juzgado”, enfatizó.“JUICIO, NO PLATÓ DE TELEVISIÓN”Abundó en que en este caso no se está discutiendo sobre la financiación global del PP, sino que se está hablando “de los comportamientos de unos señores en temas de adjudicación y en relación con el PP estrictamente con la financiación legal o ilegal en las elecciones municipales de Majadahonda y Pozuelo”. Las preguntas, dijo, deben versar sobre ese contenido y no sobre otro, dado que “estamos en un juicio, no en un plató de televisión, y hay que atenerse a los hechos”. En este punto, valoró que la declaración de Rajoy sobre esta cuestión “no tiene ningún sentido” y, por ende, tendrá “poco recorrido judicial”.El coordinador general de los populares hizo hincapié en que Rajoy echó a las personas que están sentadas en el banquillo, ya que seguramente “consideraba que su comportamiento no era el más adecuado y en ese momento tomó esa decisión, muy correcta a la vista de los resultados”.LÍMITES A LA ACUSACIÓN POPULARRemarcó que el PP considera que de la actuación de Adade, que ejerce de acusación popular, se desprende un “abuso de derecho”. “Todo el mundo sabe que es una asociación vinculada al PSOE, de exdirigentes socialistas que utilizan la Justicia para dañar al PP”, criticó.Preguntado por la posibilidad de promover una reforma para eliminar la figura de la acusación popular, contestó que sería “muy bueno”. Es más, dijo que su partido está “estudiando” esta opción y viendo los “límites” que se podrían fijar. “No hay un planteamiento todavía firme, pero creo que el debate se debe producir y no sólo por nuestra parte”, indicó.Agregó que es notorio que en reiteradas ocasiones se ha utilizado la acusación popular “con fines políticos por parte de partidos que tienen el único objetivo de dañar al contrario”. Por ello, consideró pertinente fijar “limitaciones” para acabar con la “barra libre” de la que ahora dispone la acusación popular.