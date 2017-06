(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO LLEVARÁ A PUIGDEMONT A LOS TRIBUNALES CUANDO PASE A LOS “HECHOS” PORQUE “LOS ANUNCIOS NO DELINQUEN”

Etiquetas

- Advierte de que recurrirá “cualquier actuación que pase de anuncios a hechos”. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, contestó este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que “los anuncios y pensamientos no delinquen”, pero le advirtió de que “cualquier actuación” que conlleve “pasar de anuncios a hechos” será recurrida ante la Justicia, que ya determinó que cualquier “acto preparatorio” de un referéndum es “tendrá las correspondientes consecuencias”.Así se pronunció en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde valoró la pretensión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de celebrar el referéndum independentista el domingo 1 de octubre de 2017 y especificar que en el mismo se preguntará si los catalanes quieren constituir “un Estado independiente en forma de república”.Méndez de Vigo reconoció que “los anuncios y los pensamientos no delinquen”, pero acto seguido remarcó que si se tradujeran en actos, “evidentemente, serán los expertos jurídicos los que verán si esos actos son constitutivos o no de delito”. De momento, consideró que el anuncio de hoy “no se traduce en nada”, más allá de evidenciar “la soledad” en la que se encuentra Puigdemont.“Nos encontramos ante un nuevo paso en una estrategia que, a juicio del Gobierno, no conduce a ninguna parte y es cada vez más minoritaria, unilateral y radical”, valoró Méndez de Vigo, al tiempo que recordó a Puigdemont que su “obligación” es cumplir la ley y “preservar la neutralidad de los funcionarios catalanes”.FUNCIONARIOSEstos funcionarios, prosiguió, “cumplen con su obligación día a día y no tienen por qué verse forzados a asumir la responsabilidad en la que otros incurren manteniendo un desafío al Estado de Derecho”. Además, criticó que Puigdemont haya “utilizado” la sede del Gobierno de todos los catalanes para este anuncio.Aseguró que el anuncio ante el cual está expectante el Gobierno nacional es el de la fecha en la que el mandatario catalán acudirá al Congreso de los Diputados. “¡Eso estamos esperando, eso se justo y necesario hacerlo en estos momentos!”, enfatizó el también ministro de Educación, Cultura y Deporte.“Si lo que pretenden es un referéndum de autodeterminación, para llevarlo a cabo hay que modificar la Constitución española, por lo menos los artículos 1 y 2, y donde tiene que acudir a dialogar y a debatir con el máximo respeto es al Congreso”, remarcó el portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy.“NINGUNA PRECONDICIÓN”Dicho esto, abundó en que el Gobierno no establece “ninguna precondición” y que sigue abierto al diálogo “sin condiciones” dentro de la ley. “Queremos escucharle y donde mejor se le escucha es en un foro que puede tomar decisiones si lo estima conveniente. Es de pura lógica”, razonó.Preguntado expresamente por lo que pasará en Cataluña el 1 de octubre de este año, bromeó con que él no es “pitoniso”. “Lo que puedo decir es lo que no va a pasar: no se va a celebrar un referéndum ilegal que va contra la Constitución”, sentenció, antes de confesar que ninguno de los ministros pudo seguir en directo este anuncio porque estaban reunidos. En cuanto a si teme que pese a todo ello los independentistas den este paso, manifestó que como portavoz del Ejecutivo no puede pronunciarse sobre “futuribles” pero que quiere pensar que “todos queremos hacer las cosas de la manera más razonable y sensata”. “Espero que no se firme ese decreto de convocatoria porque será ilegal”, remachó.