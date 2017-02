(AMPLIACIÓN) BANKIA HA DEVUELTO YA MÁS DE SEIS MILLONES A UNOS 1.100 CLIENTES POR LAS CLÁUSULAS SUELO

Etiquetas

Más de 1.100 clientes de Bankia han recibido desde el pasado viernes las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, lo que supone cerca de seis millones de euros.Según explicó el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, las cláusulas suelo apenas representan el 3% de toda la cartera hipotecaria de la entidad, unos 60.000 clientes."Con nuestra solución alineamos perfectamente los intereses de nuestros accionistas y nuestros clientes con una solución sencilla, rápida e inmediata", señaló.Goirigolzarri apuntó que, "hasta ayer, más de 1.100 personas tenían ya el dinero en su cuenta corriente".El coste en el que habría incurrido Bankia si hubiese optado por el proceso judicial, como harán otras entidades, superaría los 100 millones de euros, lo que es una cantidad "tremenda", debido a que el riesgo máximo previsto por la entidad en relación con estas cláusulas es de unos 200 millones.El primer ejecutivo del banco negó que Bankia haya decidido devolver estas cantidades por responsabilidad social. "Lo hacemos porque alinea los intereses de nuestros clientes y de nuestros accionistas, porque la alternativa a esto es introducirnos en un mundo complicadísimo de tribunales con unos gastos judiciales extraordinarios", replicó.Preguntado sobre las recientes declaraciones del presidente de BBVA, Francisco González, en las que admitía que "me gustaría ser Papá Noel para hacer regalos todas las mañanas (en alusión a la medida de Bankia)", Goirigolzarri se limitó a apuntar que, "cuando yo empecé hace muchos años en el Banco Bilbao, me enseñaron a no hablar de los competidores"."El mandato que tengo como presidente de Bankia es muy claro: una gestión profesional con un objetivo, que es incrementar el valor para nuestros accionistas, y eso es lo que estamos haciendo", señaló.Por otro lado, Goirigolzarri reconoció que "entiendo que la gente se plantee" si los notarios habrían tenido algún tipo de responsabilidad también en las cláusulas suelo al no ser un filtro más antes de que el cliente firmase este producto. "Yo muchas veces me lo pregunto, pero no tengo respuesta a por qué esta cuestión no ha aflorado", afirmó.LEY HIPOTECARIAPor el lado de la regulación, Goirigolzarri confió en que la Ley Hipotecaria que prepara el Gobierno sea positiva para la sociedad."Necesitamos una Ley Hipotecaria, porque ahora estamos en una situación de inseguridad jurídica que es mala para todos los agentes económicos", dijo, y si una ley "nos da esa seguridad, pues bienvenida sea".En este punto, se quejó de que la dación en pago, que ha sido una práctica que la entidad ha puesto en marcha de manera satisfactoria, sería un "grave error" si se configurase "como la columna del mercado hipotecario".Por último, preguntado sobre el precio al que sería positivo seguir privatizando Bankia, Goirigolzarri respondió que "es el mercado el que pone el precio" y consideró "positivo" el retraso de dos años del plazo para privatizar Bankia y BMN, porque la cifra que se recuperaría sería mayor."La cifra que puedo dar es al que marca el mercado y ahora mismo está valorando Bankia en 11.500 millones de euros", finalizó el presidente del banco.