(AMPLIACIÓN) EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ACEPTA LA DIMISIÓN DE MOIX AUNQUE “NO HAY NINGÚN MOTIVO PARA SU CESE”

Etiquetas

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró este jueves en una comparecencia convocada tras su reunión con el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que “no hay ningún motivo” para cesarle en el cargo, pese a lo cual se ha visto obligado a aceptar su dimisión irrevocable “por motivos personales”.Esta decisión se produce después de la reunión celebrada entre ambos a partir de las 09.30 horas de este jueves tras la revelación de que Moix heredó de sus padres el 25% de una sociedad `offshore´ en Panamá. Maza explicó que en el encuentro ha podido “constatar que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad” que pudiera motivar su cese, pese a lo cual el fiscal Anticorrupción ha presentado su dimisión irrevocable. Aunque el fiscal general considera que en sus tres meses de mandato ha cumplido con sus responsabilidades “a plena satisfacción”, no se puede “obligar a nadie” a ejercer unas funciones que no desea seguir asumiendo, por lo que iniciará el proceso para cubrir esa plaza “en el plazo más breve posible”.Maza insistió en varias ocasiones en que Moix no ha incurrido en ninguna clase de irregularidad ni de incompatibilidad por ser propietario de esa sociedad. “Tener la propiedad de un bien no le obliga a comunicar una herencia a sus superiores”, aseguró el fiscal general, que insistió en que esa herencia siempre se ha gestionado “con transparencia, con comunicación a la Hacienda pública y pagando los correspondientes impuestos”, por lo que es “absolutamente legal”. De acuerdo con estas valoraciones, el fiscal general considera que “no existen motivos para el cese del fiscal Anticorrupción” que ha cumplido con sus funciones “a plena satisfacción”. Pese a ello, Moix ha presentado su dimisión “de manera absolutamente irrevocable” y “yo no puedo obligar a nadie cuando me alega motivos personales”.Maza ha aprovechado para insistir en que la Fiscalía es una institución “autónoma de todos los poderes del Estado” y de todas las “influencias ajenas”, que “no debe verse influenciada por nadie ni por nada, y guiarse sólo por el cumplimiento de ley”.A partir de este momento, el fiscal general del Estado piensa convocar el puesto de fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción rápidamente para que concurran todos aquellos fiscales que lo deseen y seleccionar de acuerdo a criterios de “mérito y capacidad” y con el acuerdo de la Junta de Fiscales, al sucesor de Moix en el “más breve” espacio de tiempo posible. DEJAR TRABAJAR A LA FISCALIAEl fiscal general terminó su comparecencia ante los medios de comunicación, en la que no aceptó preguntas, haciendo una petición expresa: “Les pido que dejen trabajar a la Fiscalía con el necesario sosiego”.En sus tres meses de mandato, Moix ha ido quedándose sin apoyos. La Asociación de Fiscales, que respaldó su nombramiento el pasado 28 de febrero, pidió ayer al fiscal jefe Anticorrupción que pusiera su cargo a disposición del fiscal general del Estado, al entender que su participación como propietario en una sociedad de Panamá "compromete la imagen de imparcialidad de la institución" y supone "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal". La Asociación de Fiscales recordaba que apoyó el nombramiento de Moix “valorando su trayectoria profesional", aunque señalaba que las "filtraciones en la prensa" sobre "discrepancias" en "decisiones acordadas por el nuevo fiscal jefe" en las últimas semanas, y la noticia de la sociedad radicada en el paraíso fiscal que comparte con sus hermanos son motivos para que ponga su cargo a disposición del fiscal general del Estado. También el Gobierno ha dado un paso atrás en su respaldo a Moix. El ministro de Justicia y la vicepresidenta del Gobierno evitaron en las últimas horas darle apoyo expreso, y la oposición en pleno volvió a pedir su cabeza.La convocatoria de la rueda de prensa en la que se ha informado de la salida de Moix de Anticorrupción ha sido caótica. Los medios de comunicación han sido convocados con cuatro minutos de antelación y, aunque finalmente la comparecencia ante los medios se ha retrasado, los servicios de prensa de la Fiscalía General del Estado no podían siquiera confirmar qué persona iba a comparecer.