(AMPLIACIÓN) GONZÁLEZ (BBVA): "ME GUSTARÍA SER PAPA NOEL TODAS LAS MAÑANAS Y REGALAR TODO"

El presidente de BBVA, Francisco González, respondió hoy de manera velada a la decisión de Bankia y BMN de devolver las cláusulas suelo de manera masiva a sus clientes, apuntando que "me gustaría ser Papá Noel todas las mañanas y regalar todo pero no puedo".Durante la presentación de resultados anuales de la entidad, González respondía así a una pregunta sobre el procedimiento abierto por Bankia y BMN, si bien no citó en ningún momento a ninguna de estas dos entidades.El presidente del banco apuntó que la posición del banco en relación con la devolución de las cláusulas suelo será "poner por delante a los clientes y respetar los derechos de los accionistas"."Tenemos un millón de accionistas privados y no tenemos libertad para hacer las cosas que nos gustaría y regalar todo", incidió González. En este sentido, añadió que "a mi me gustaría ser Papá Noel todas las mañanas, pero también tenemos que respetar a nuestros clientes y accionistas".No obstante, el presidente del banco adelantó que, tan pronto como se pronuncie el Tribunal Supremo, "procederemos de forma rapidísima, exprés, a devolver todo ese dinero a las personas que tengan derecho a ello".El presidente del banco recordó que ya se ha fijado fecha para el pronunciamiento del tribunal español, que tendrá lugar el próximo 15 de febrero.Según González, cuando el banco conoció la sentencia de la Unión Europea "montamos un equipo muy potente y habilitamos nuestra web y otros canales para que los clientes tuvieran rápidamente una respuesta".577 MILLONESCon respecto al número de personas afectadas por las cláusulas suelo en BBVA, González no precisó este dato pero explicó que contrató a un experto independiente para que analizase la cartera del banco y realizase una aproximación de la provisión que sería necesaria.Así, este experto contratado por el banco ofreció una cifra de 577 millones, si bien el riesgo máximo total se acerca a los 1.200 millones de euros. El banco explica que, a la hora de provisionar, "hemos seguido unas normas" y "tenemos la confianza en que es una buena estimación".Preguntado sobre si esto quiere decir que sólo recuperarán su dinero la mitad de los afectados, el presidente del banco dijo que "ese cálculo no está mal hecho, pero no hay una relación".