(AMPLIACIÓN) HACIENDA HA REALIZADO 3.943 INSPECCIONES A ACOGIDOS A LA ‘AMNISTÍA FISCAL’ Y HA INGRESADO 212 MILLONES

La Agencia Tributaria ha realizado desde 2013 un total de 3.943 actuaciones inspectoras entre quienes se acogieron a la ‘amnistía fiscal’. Relacionada con estas inspecciones hay una deuda instruida de más de 279 millones de euros, de la que se ha liquidado un total de 212 millones.Así lo indicó este miércoles el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que compareció en Comisión en el Congreso de los Diputados para informar sobre los efectos de la sentencia Tribunal Constitucional que estima el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra la norma que regulaba la Declaración Tributaria Especial (DTE).Por su parte, relacionadas con el ‘Modelo 720’ de declaración de bienes y derechos en el extranjero, la Agencia ha realizado ya 10.990 actuaciones inspectoras, con una deuda de 1.947 millones de la que se han cobrado 971 millones. Inspecciones conjuntas de la DTE y el ‘Modelo 720’ se han hecho 2.544, con 187 millones de deuda, de la que se han liquidado 143 millones. El responsable de Hacienda señaló que aunque se acogieran a la ‘amnistía fiscal’, si había algún delito éste “subsistía y la DTE no lo limpiaba; no evitaba la continuación del proceso”.Además, señaló que si se pretendía regularizar dinero de origen ilícito, “la DTE no le evitaba” al contribuyente responsabilidades judiciales que pudieran derivar.También “ha permitido investigar y descubrir delitos”, dijo el ministro, que subrayó que la Agencia Tributaria “ha realizado procesos masivos de análisis de datos de la DTE relacionados con indicios de delitos denunciables, como blanqueo de capitales”.CONFESAR INCREMENTOS PATRIMONIALESMontoro defendió que otro hecho que demuestra la “eficacia” de las medidas del Gobierno en la lucha contra el fraude, es que ha seguido aflorando patrimonio oculto de las personas que se acogieron a la DTE y al ‘Modelo 720’, incluso años después de ponerse en marcha estos procedimientos. Lo que ha sucedido estos años, explicó, es que las personas que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ y las que han utilizado el Modelo 720, “al saber que la Agencia Tributaria puede ejercer sobre ellas una vigilancia especial, no han tenido más salida que seguir confesando incrementos patrimoniales que, en parte, supone afloramiento de patrimonios ocultos”.Como ejemplo, puso Montoro lo ocurrido en el Impuesto sobre el Patrimonio, pues mientras el total declarado en España entre 2007 y 2015 “disminuía de manera notable”, debido tanto a la crisis económica como a cambios normativos introducidos por las comunidades autónomas, el patrimonio de los declarantes del 720 y de la DTE, colectivos “especialmente vigilados” por la Agencia Tributaria, “iba en contra de esa tendencia y aumentaba”.Así, mientras el conjunto de los contribuyentes manifestaba que su base imponible declarada había bajado entre los años 2007 y 2015 casi un 32%, desde los 514.161 millones de euros hasta los 350.298, los que se acogieron a la DTE declararon que su patrimonio en esos años se había incrementado un 82,3%, pasando de los 28.624 millones a los 52.181 millones de euros. En el caso de los declarantes del ‘Modelo 720’, su patrimonio declarado se ha incrementado entre los años 2007 y 2015 un 78,6%, al pasar de 61.182 millones de euros a 109.278.Por último, el patrimonio de los que han presentado los dos modelos, el 720 y la DTE, casi se ha duplicado, y ha pasado de 23.892 millones de euros en 2007 a 46.025 en 2015, un 92,64% más. Montoro señaló que para tener una “idea mejor de la relevancia de estas cifras”, basta decir que si en el año 2007 las personas que iban a convertirse en declarantes del 720 y las que se iban a acoger a la DTE habían admitido un patrimonio que representaba el 12,82% del total declarado, en 2015, después de reconocer y, en su caso, regularizar su patrimonio, éste ya representaba el 32,95% del total declarado por el conjunto de los contribuyentes. Es decir, aseguró el ministro, se está hablando de personas que en su conjunto poseen una gran cantidad de bienes, casi la tercera parte del total declarado en Patrimonio en España, pero “muchas de las cuales simulaban no tener tanto para no pagar impuestos”. “Y habrían seguido así, en numerosos casos, sin pagar los impuestos que les corresponden, si no hubiéramos impulsado estas medidas, si el Gobierno no hubiera puesto en marcha la DTE y el ‘Modelo 720’, destacó.Algo similar, comentó, ha ocurrido con el IRPF, pues las bases imponibles de personas que se acogieron a la DTE se incrementaron entre 2007 y 2015 en un 13,74%, unos 450 millones de euros, mientras que en el caso de los declarantes del ‘Modelo 720’ aumentaron el 13,32%, 1.373 millones.Por todo ello, el ministro defendió que “decir que estas medidas han hecho perder ingresos al Estado o asegurar que el Gobierno ha beneficiado a esos contribuyentes solo puede hacerse desde la ignorancia de la realidad o desde la mala fe”.