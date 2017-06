(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. IGLESIAS A RAJOY: “VA A PASAR A LA HISTORIA COMO EL PRESIDENTE DE LA CORRUPCIÓN”

Etiquetas

- Propone aumentar el salario mínimo hasta los 950 euros e igualar los permisos de maternidad y paternidad. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró hoy en el Congreso, durante su primera intervención en el debate de la moción de censura, que Mariano Rajoy pasará a la historia de España como "el presidente de la corrupción". Iglesias tomó la palabra sobre las 12-20 horas, después de la intervención de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, y de la de Rajoy, que decidió tomar finalmente la palabra para responder a la diputada de Podemos antes de que Iglesias iniciará su discurso como candidato. El líder de la formación morada justificó la moción de censura presentada por su grupo señalando que lo que ocurre en España con la corrupción "no es normal". "Lo que está en juego es la salud de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Esto se tiene que acabar de manera inmediata”, subrayó Iglesias. Añadió que Rajoy y el PP tratan de extender el “miedo” entre los españoles para mantener el poder. 11 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓNEl líder de Podemos enumeró un total de once medidas contra la corrupción que, a su juicio, son “de sentido común” y “necesarias”, como una ley de contratación pública; facilitar el trabajo de los organismos reguladores que se rija por un plan nacional de lucha contra el fraude; una nueva ley de financiación de partidos; una norma que elimine el endeudamiento bancario; que la Policía judicial dependa de los juzgados y tribunales para asegurar la imparcialidad de sus investigaciones; la derogación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; agilización de la Justicia y refuerzo de la independencia del poder judicial; una ley antipuertas giratorias; acabar con el secreto bancario; reformar el delito de fraude fiscal; reformar el Código Penal para poner fin al enriquecimiento ilícito y un poner en marcha un plan para la recuperación del dinero defraudado.Asimismo, insistió en que sean los miembros del CGPJ quienes, asesorados por juristas, elijan los nombres idóneos para el cargo de fiscal general del Estado. De todos ellos, la Cámara Baja elegiría a tres, uno de ellos mujer, y sería el Gobierno quien en última instancia se decantara por uno.AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMOIglesias dedicó buena parte de su intervención a enumerar una serie de medidas económicas que pondría en marcha en caso de que presidiera el Ejecutivo. Habló de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 950 euros y de imponer “reglas” al mercado de trabajo “para que no impere la ley de la selva”. También abogó por igualar los permisos de paternidad y maternidad y hacerlos “intransferibles”, así como impulsar “un cambio de modelo social”. Iglesias, que se dirigió en este apartado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó que todo esto se paga desarrollando “un sistema tributario moderno y eficiente”. “Son ustedes el partido que no puede estar a la altura de los cambios que reclama este país”, manifestó Iglesias, que también se mostró partidario de cerrar todas las centrales nucleares en 2024.El líder de Podemos lamentó que España tenga un Estado “arcaico” y “corrupto” donde “solo prosperan los ‘hijos de’ y los ‘amigos de’”, momento en el que centró el foco de atención en Iñaki Urdangarin y en el 'caso Nóos'.“Ustedes se convirtieron en una casta que solo se remangó la camisa para rescatar a los suyos”, subrayó Iglesias, que afirmó que “las nuevas generaciones no soportan tener que amamantar parásitos”.