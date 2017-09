(AMPLIACIÓN) MADRID. EL JUEZ MANTIENE LA PROHIBICIÓN DEL ACTO POR EL DERECHO A DECIDIR TRAS LAS ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

Etiquetas

- El Ayuntamiento recurrirá ante el TSJ de Madrid. El juez del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty, ratificó este viernes la prohibición del acto en favor del derecho a decidir de Cataluña que se iba a celebrar el domingo en una dependencia municipal en Matadero, rechazando así las alegaciones del Consistorio.Yusty dictó un auto en este sentido apenas unas horas después de recibir las alegaciones del Ayuntamiento, que argumentaban que con la prohibición del acto se hacía ilegal en las instituciones la libertad de expresión, incluso contra la propia Constitución, que es legal en la calle.En cualquier caso, el Consistorio madrileño ya tenía claro que no iba a insistir en la cesión de la Sala de Terneras del entorno de Matadero para el acto bautizado como 'En Madrid por el derecho a decidir', incluso aunque sus alegaciones fueran aceptadas.El juez Yusty deja fuera de discusión el tema de la libertad de expresión, "que no se pone en duda", sino si el Ayuntamiento puede o no ceder un local de propiedad municipal para un acto de esa índole. En este sentido, mantiene su argumentación del primer auto en el que sostenía que los locales municipales tienen que servir a bienes de interés general, y que no es uno de ellos el llamado "derecho a decidir", que los independentistas catalanes han esgrimido desde hace años para defender su intención de convocar el referéndum de autodeterminación ya suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional."QUIZÁ PUDO REDACTARSE MEJOR"El juez insiste en que no ha prohibido un acto de la asociación 'La Comuna', que pidió la sala, sino la cesión de ésta para dicho fin, si bien admite que el primer auto "quizá pudo redactarse mejor, todo es perfectible".Este segundo auto señala que contra él cabría recurso ante el juzgado y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo máximo de 15 días. Fuentes del Gobierno municipal confirmaron que habrá recurso ante el TSJ.El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, comentó al conocer la ratificación de la suspensión del acto que el Grupo Popular, que presentó el recurso contra la cesión de la sala admitido por el juez Yusty, siempre dijo "que la controversia no era la libertad de expresión", sino la cesión de un espacio público pagado por todos los madrileños para hacer "apología de un referéndum ilegal que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional".Respondiendo a unas palabras de esta mañana de Carmena en la que pedía a la oposición que le pidiera directamente la reprobación de sus concejales favorables al derecho a decidir y no con "recaditos" a través de los medios de comunicación, sentenció triunfante: "Que no se preocupe, que el recadito se lo ha mandado la Justicia". Finalmente, Almeida dijo que esperaba que la alcaldesa acatara definitivamente la resolución sin elevar nuevos recursos; una esperanza que ya se puede dar por frustrada a tenor de lo avanzado por las citadas fuentes del Ejecutivo local.