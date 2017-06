(AMPLIACIÓN) MADRID. LOS GRUPOS MUNICIPALES BUSCARÁN UNA FÓRMULA DE PEDIR POR UNANIMIDAD LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS DE VENEZUELA

Etiquetas

- Ahora Madrid admite por primera vez una “involución del Estado de Derecho y las libertades” en Venezuela. Los grupos del Ayuntamiento de Madrid se comprometieron este lunes a buscar una fórmula de pedir por unanimidad la liberación de los presos políticos venezolanos, después de reunirse la alcaldesa y los cuatro portavoces con los padres de Leopoldo López.Así lo afirmaron de forma unánime la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre; el del PP, José Luis Martínez-Almeida, la del PSOE, Purificación Causapié, y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, y los propios padres de López y su abogado, Javier Cremades, tras un encuentro en el Palacio de Cibeles que duró más de una hora y media. Los padres de López y los cuatro portavoces coincidieron también en que no quieren que el asunto se convierta en una cuestión de pugna partidista. Pero en lo que no lo hicieron del todo es en si la proclamación en favor de los presos será una declaración institucional del pleno al uso o no, puesto que Maestre estima que iniciativas de este tipo ya se han aprobado y no han sido eficaces para lograr su objetivo. Leopoldo López padre explicó que hace un año se reunieron ya con Carmena y la pidieron que el Ayuntamiento se pronunciara “contundentemente” por la liberación de su hijo y el resto de presos políticos, porque Madrid es “la capital de los hispanoparlamentes” y “genera opinión para toda Hispanoamérica”. Según su testimonio, la alcaldesa le pidió que aportasen el apoyo de tribunales e instituciones independientes y que no se hiciera del tema “una diatriba política". Ahora, asegura, han presentado a Carmena “un dossier muy completo” sobre las condiciones del juicio y el encarcelamiento de López y sobre los dos últimos meses de “masacre” de la población venezolana. La madre de López, Antonieta Mendoza, agradeció a Carmena y a los grupos la conversación “seria y franca” y declaró que salía “con la seguridad de que el Ayuntamiento va a tener una posición clara y contundente” en favor de la liberación de los presos. EL abogado del líder opositor encarcelado, Javier Cremades, también dijo ser “optimista” y que “lo vamos a alcanzar”, y que espera una respuesta “esta misma semana”, pero dejó caer un reproche velado a Ahora Madrid al negar que haya “dos violencias” en Venezuela y afirmar que, por tanto, “no es posible la equidistancia”.AHORA MADRIDLa portavoz del Gobierno municipal y de Ahora Madrid, Rita Maestre, sí distinguió entre la liberación de los presos y la defensa de los derechos humanos, a favor de la que aseguró que el Ejecutivo ya se ha pronunciado varias veces, y el conflicto de fondo de Venezuela, “complejo” y con “violencias cruzadas”. Sobre lo primero, recordó que Carmena y su equipo siempre han asumido la posición de Naciones Unidas sobre la materia, y afirmó que el caso de López ha dicho “muy claro” que su detención fue arbitraria y viola los derehos humanos. “Donde haya una condena de las instituciones legítimas, ahí estará el Ayuntamiento”, precisó. Además, denunció por primera vez “la involución en el Estado de Derecho y las libertades políticas” que está viviendo Venezuela en los últimos meses. Sobre cómo concretar la petición de liberación de los presos que les trasladaron los padres de López, Maestre dijo que “hay que buscar cuál la fórmula para que sea útil”, dado que las aprobadas por el pleno municipal (con la renuncia a votar de parte del grupo de Ahora Madrid) “no han tenido una repercusión real” y que los padres del preso no pedían “una declaración institucional” de ese tipo, de forma que se buscará con el resto de grupos “una fórmula más allá del pleno”, como podría ser “un acto o una declaración pública”. Por lo demás, la portavoz del Gobierno restó importancia a que no estuviera en la reunión el tercer teniente de alcalde y responsable del Plan Municipal de Derechos Humanos, Mauricio Valiente, cuya renuncia a votar una petición de liberación de los presos venezolanos provocó que toda la oposición pidiera su cese en este puesto; Maestre señaló que en la reunión estuvieron los portavoces. Finalmente, quiso resaltar que los padres de López querían la liberación de su hijo y no utilizarla como “una pelota partidista que se tira de un lado a otro”, y reprochó veladamente al PP que “flaco favor” se hace a los presos “quien tratar de utilizarla como una cuestión partidista”.OPOSICIÓNEl portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que él tampoco quiere hacer de esto “una cuestión partidista” y afirmó que confía en que Carmena “cumpla su palabra” dada a los padres de López de “hacer público de forma incuestionable” que el Ayuntamiento quiere la liberación de los presos políticos y “dé una imagen de unanimidad” en este sentido. “Sólo ha pedido algo de tiempo para que se pueda ver la manera”, asumió Almeida, dispuesto a concedérselo a la alcaldesa.Menos indulgente se mostró con Valiente, a quien dijo que se le había encontrado de camino a Cibeles, con el tercer teniente de alcalde andando en sentido contrario y que, al recordarle la cita con los padres de Leopoldo López, éste le indicó que no iba a asistir. Por tanto, agregó que espera que Carmena, además de cumplir su palabra con los padres de López, se dé cuenta también de que Valiente “no es la persona idónea” para encabezar el Plan de Derechos Humanos.En nombre del PSOE, Purificación Causapié agradeció a los padres de López que fueran ellos quienes pidieran expresamente la reunión y el apoyo del Ayuntamiento a la liberación de los presos y prometió que los socialistas trabajarán para que se produzca ese acto claro de apoyo a los presos. Además, advirtió de la “deriva totalitaria” del Gobierno de Venezuela.Causapié justificó la ausencia de Valiente asegurando que a ella la habían dicho que sólo podían estar los portavoces de los grupos municipales, y también la abstención de su grupo en el pleno que pidió esta reunión explicando que el PP “estaba sobreactuando y utilizando políticamente” la cuestión de Venezuela. De la reunión como tal, aseguró, siempre estuvo a favor.Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, calificó de “muy legítima” la petición de los padres de López, porque “representan a los padres de todos los presos” y de los jóvenes venezolanos que van a una manifestación y pueden morir en ella, y denunció la “degradación democrática” que está viviendo el país, donde “se está vaciando de poderes a la Asamblea”.Villacís, quien explicó que los disidentes venezolanos ya no saben qué más hacer en su país y por eso necesitan que se hagan eco de ella fuera, dijo que a ella le “gustaría estar en un Ayuntamiento que apoyase a Venezuela”, con una “voz rotunda”, y que “despejásemos cualquier cuestión partidistas”, por lo que urgió a “encontrar la forma de que haya una declaración rotunda, no equidistante, a favor de la liberación de los presos polticos” y a que ello concite “el compromiso de todos los grupos y de la alcaldesa también”.