(AMPLIACIÓN) EL JUEZ DEJA LIBRE A OLEGUER PUJOL, LE RETIRA EL PASAPORTE Y LE IMPONE COMPARECENCIAS QUINCENALES

Etiquetas

- Se acogió a la 'amnistía fiscal' de 2012 y compró deuda del Estado con fondos procedentes de cuentas opacas al Fisco. El juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado la retirada del pasaporte a Oleguer Pujol, hijo menor del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado más cercano a su domicilio, tras tomarle declaración por espacio de cuatro horas en relación con un delito de blanqueo de capitales.La Fiscalía había pedido prisión provisional y sin fianza por entender que el menor de los Pujol había incurrido en reiteración delictiva al haber sacado del país fondos cuando ya estaba siendo investigado judicialmente y tenía sus cuentes bloqueadas.Según el ministerio público, Oleguer Pujol se acogió a la 'amnistía fiscal' de 2012, regularizó de nuevo sus obligaciones con la Hacienda Pública en 2014 y compró deuda del Estado con parte de los fondos provenientes de cuentas opacas al Fisco en el extranjero.La Fiscalía sostuvo que ha habido “reiteración delictiva” en el comportamiento de Pujol y por eso solicitó su encarcelamiento. Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa esgrimieron un informe de la UDEF fechado en 2016 en el que habría pruebas de que el pequeño de los Pujol se llevó parte de los cinco millones de euros que obtuvo por la venta de la sede de Prisa en la Gran Vía madrileña a una cuenta en Miami en enero de 2015, cuando ya tenía sus cuentas bloqueadas por orden del juez.Oleguer explicó que intentó ingresar ese dinero en entidades bancarias en España, pero ante la imposibilidad de realizar el ingreso, optó por llevárselo fuera. Parte de ese dinero fue invertido en su empresa instrumental, Drago Capital, y otra parte la dedicó a comprar deuda del Estado.NO HAY RIESGO DE FUGAEn su auto, el juez rebate a los fiscales. En primer lugar, señala que “no existen elementos en el caso que revelen la existencia de un riesgo concreto de fuga”, dado que el investigado tiene arraigo “notorio” en España, donde cuenta con relaciones familiares, personales y profesionales y no ha eludido los llamamientos judiciales.Además, el magistrado recuerda que la causa contra Oleguer Pujol se abrió hace dos años y medio y en el momento de que la Fiscalía denunció los hechos no solicitó medidas cautelares de carácter personal.El juez indica, además, que “la incómoda pero perfectamente legítima falta de colaboración del investigado en el curso de la investigación no puede justificar por sí la prisión provisional”, al igual que “el mero hecho” de que los imputados “desplegaran actividades opacas tampoco puede justificar la prisión provisional”.En cuanto al argumento de la Fiscalía sobre la reiteración delictiva del investigado, De la Mata dice que el ministerio público “únicamente aporta un indicio concreto sobre este particular, la transferencia a una cuenta bancaria en Miami de fondos procedentes de Aegle, que tuvo lugar en diciembre de 2015, hace más de un año”. Además, “la defensa insiste en que tales fondos han sido repatriados”, mediando la compra de deuda del Estado.En el auto, el magistrado recuerda que el hijo mejor de los Pujol está siendo investigado por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.