(AMPLIACIÓN) GÜRTEL. EL TRIBUNAL CITA A RAJOY PARA TENER “UNA MÍNIMA VISIÓN DE CONJUNTO” Y POR LA NEGATIVA DEL PP A DECLARAR SOBRE LOS HECHOS

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado citar como testigo al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en el juicio por la primera etapa de la `trama Gürtel´ con el objetivo de que el tribunal pueda tener “una mínima visión de conjunto” sobre los hechos que se analizan y a la vista de que el Partido Popular “se negó a prestar ninguna declaración respecto de los hechos”.El auto conocido este lunes, revela que la citación de Rajoy fue votada por los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada, y cuenta con un voto particular del presidente del tribunal, Ángel Hurtado. La decisión se tomó el pasado martes a instancias de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular. Adade solicitó la declaración como testigo de Rajoy por tercera vez. En esta ocasión, el tribunal la aceptó teniendo en cuenta la “significativa posición procesal del PP, que se negó a prestar ninguna declaración al respecto de los hechos, y una gran parte de la testifical propuesta y admitida”.Por tanto, dice el tribunal, la situación “es muy diferente” al momento del inicio del juicio o al momento de concluir los interrogatorios, por lo que para “llegar a determinadas conclusiones”, ahora es el momento de admitir esta prueba testifical.Entienden los magistrados que debe “disponer de la necesaria información de los hechos puntuales, pero también de los imprescindibles contextuales en los que pudieran estar imbricados los anteriores”. Por eso, el tribunal quiere contar con el testimonio de Rajoy para tener “una mínima visión de conjunto que le permita alcanzar una apreciación lógica, racional y lo más real posible de los hechos”.Aunque el auto no fija una fecha para la comparecencia de Rajoy en el juicio, indica el régimen jurídico procesal aplicable a Rajoy en consideración a su cargo de presidente del Gobierno y, como tal, le da la opción de comparecer en la fecha que él mismo señale para “evitar perturbar el adecuado ejercicio de su cargo. En su voto particular, Hurtado aboga por tomar declaración al presidente por videoconferencia. Asegura que en este caso se “quiebra el principio de igualdad” por tratar a Rajoy “igual que al resto de personas que no ostentan un cargo de tanta relevancia, ocupación y trascendencia como el suyo”, lo que hace “aconsejable esa declaración a distancia”.Esgrime también razones de “seguridad” y “orden público” para que el presidente no comparezca físicamente ante el tribunal, y advierte del “uso que en ámbitos ajenos al judicial se puede hacer de tal actuación judicial que, sin ser de relevancia para la admisión de la prueba, no debería dejarse de lado a la hora de practicarlas”. “Una manera de evitar” esos efectos, continúa, sería permitir que “en lugar de que compareciera ante este tribunal el testigo, se le tomara declaración desde otro lugar, sin tener que hacerle pasar por la exposición pública, que es verle llegar y estar en la Audiencia Nacional”.