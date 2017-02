(AM)PSdeG pide el cese del presidente del Consultivo, investigado en la Operación Cóndor y tras un fallo del contencioso

Etiquetas

En Marea también pide su dimisión por ser "cómplice" del cambio legal que le permitirá nombrar a los letrados de este órgano "a dedo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 (EUROPA PRESS)

El PSdeG pedirá el cese de José Luis Costa Pillado como presidente del Consello Consultivo de Galicia, tras constatar que está siendo investigado en el marco de la Operación Cóndor por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios y que una decisión suya fue anulada por una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Santiago.

De ello ha informado en rueda de prensa la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Patricia Vilán, quien ha avanzado que llevará este asunto al pleno para preguntar al Gobierno gallego si no cree que se dan las condiciones necesarias para proceder al relevo de Costa Pillado.

Y es que, como ha dicho, está poniendo "en tela de juicio" la "independencia" del órgano encargado de "velar por la transparencia institucional". Con su situación procesal, ha proseguido, está infringiendo "un daño irreparable" a la institución que representa.

En primer lugar, en lo que atañe a su condición de investigado por la Justicia, la diputada pontevedresa ha recordado que sobre él pesaban sospechas de que podía haber sido "utilizado por un empresario del transporte", en referencia a Raúl López (Monbus), "para cambiar la legislación".

RELACIÓN CON RAÚL LÓPEZ

De hecho, en su declaración ante la jueza que instruye la Operación Cóndor, Pilar de Lara, el propio Raúl López respondió a preguntas sobre su "amistad" con Costa Pillado y sobre el "asesoramiento" que éste le habría prestado en lo relativo al anteproyecto de ley de fomento del transporte público de Galicia.

La interpretación de la magistrada, basándose en llamadas entre ambos en las que hablaban de "papeles" y consultas, es que Costa Pillado explicó al industrial lucense "cómo plantear" el asunto al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "para que lo elevase al Consultivo" y desde allí poder procurar una solución a sus demandas.

Si bien esta visión fue rechazada por Raúl López, sí reconoció a la jueza que las gestiones de Costa Pillado fueron agradecidas por su parte con "una botellita de vino".

SENTENCIA DEL CONTENCIOSO

"La guinda del pastel", para Patricia Vilán, es la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Santiago que anula su decisión de dejar de pagar un complemento retributivo al personal del Consello Consultivo.

Como consecuencia de una maniobra "torpe e injustificada", según reza la sentencia, el órgano estatutario tendrá que devolver esos importes, que podrían sumar unos 100.000 euros.

En el texto judicial, al que ha accedido Europa Press, también se cuestiona cómo el responsable de un organismo "precisamente creado para velar por el adecuado rigor en el cumplimiento de las formalidades procedimentales que las normas exigen" tomó esa decisión.

CAMBIO DE LA LEY DEL CONSULTIVO

Otro asunto que también ha sacado a colación la socialista es la modificación de la Ley del Consello Consultivo a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para suprimir el cuerpo de letrados de este órgano y que los profesionales accedan a ese puesto por libre designación.

Sin obviar que a este cambio legal "no es ajeno" el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como máximo responsable de los servicios jurídicos autonómicos, ha advertido que Costa Pillado parece querer "quitar de en medio a los letrados molestos". No en vano, según ha dicho, existían quejas del personal de que los asuntos ya no se asignaban por orden de entrada, sino "arbitrariamente", desde que se hizo con el puesto en julio de 2014.

EN MAREA TAMBIÉN PIDE SU CESE

En este mismo extremo ha reparado En Marea, cuyo portavoz parlamentario, Luís Villares, ha pedido la dimisión de José Luis Costa por ser "cómplice" de esa reforma normativa que le permitirá nombrar "a dedo" a los letrados del Consello Consultivo.

Desde el convencimiento de que este proceder resta "independencia" a la institución, y de que eso conlleva "un golpe de muerte" a la encargada de velar por la "legalidad" de las actuaciones de la administración, ha avanzado también que pedirá explicaciones a Rueda.