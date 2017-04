JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ NO TIENE “NI IDEA” SOBRE LA ‘COLOCACIÓN’ DE UNA PERIODISTA EN RTVE POR IGNACIO GONZÁLEZ

Etiquetas

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, aseguró hoy en el Congreso que no tiene “ni idea” respecto a lo que dice el auto del juez Eloy Velasco en el auto que instruye del ‘caso Lezo’ de que el expresidente madrileño Ignacio González “habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses”.Sánchez compareció en la Comisión de Presupuestos y en el turno de la oposición, el diputado del PSOE José Miguel Camacho le preguntó por este asunto y le avanzó que su partido le fornulará una cuestión al respecto en su próxima comparecencia ante la comisión de control parlamentario.“Agradezco su pregunta”, afirmó. “No tengo ni idea, espero tener algo más que me ilumine si hay algo (para responder al PSOE en la comisión de control). Pero no tengo ni idea del asunto ese”.La contestación del presidente de RTVE está en línea con la que le ha dado por escrito el director de Informativos de TVE, José Antonio Álvarez Gundín, al Consejo de Informativos de la cadena pública, que le ha pedido explicaciones por las referencia del juez a RTVE.Gundín asegura en un correo al Consejo que ignora "a quién se refiere el auto judicial", que no se dedica "a 'colocar' a nadie" y que vela por los principios de calidad profesional, independencia y pluralidad".En su comparecencia, José Antonio Sánchez lamentó que la oposición destaque como más negativo de su gestión que se haya declarado votante del PP. “Me siento orgulloso” y “me halga” de que eso sea lo más crítico que resalten de su labor, añadió Sánchez, que no cree, sin embargo, que su afiliación política deba ser motivo de reproche, porque la Constitución le ampara y ha tenido predecesores en el cargo que “ocuparon un escaño del PSOE y luego dirigieron RTVE”.Sobre el presupuesto de RTVE para 2017, el responsable de Prado del Rey destacó la subida del 2,1% en el gasto de personal de la corporación, de las pocas partidas que crecen en las cuentas de RTVE.Dijo que este aumento es una muestra de que “no hay ninguna previsión de que la plantilla vaya a disminuir en 2017, como no lo ha hecho desde 2011”. “En RTVE no hay ninguna intención de realizar ningún ERE”, precisó. “Es más, creo que deberíamos crecer en algunos efectivos para atender algunas necesidades acuciantes que tenemos, pero no está en mis manos”. RECORTE "BRUTAL"Desde la oposición, tanto el portavoz del PSOE como la de Unidos Podemos, Noelia Vera, coincidieron en señalar que la práctica “congelación” del presupuesto de RTVE para 2017 muestra que el Gobierno no está por la labor de “recuperar lo recortado brutalmente” en años anteriores a RTVE.Por el PP, Ramón Moreno dijo que el presupuesto de RTVE para este año está marcado “por el rigor, la austeridad, la eficiencia y el control del gasto”, y sitúan a la corporación “en la senda correcta para seguir con una buena gestión”.