CATALUÑA. ARRIMADAS CRITICA QUE LA GENERALITAT “ORGANICE MANIFESTACIONES PARA TRATAR DE PRESIONAR A LOS JUECES”

Etiquetas

La portavoz del Comité Permanente de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, criticó este lunes que el Gobierno catalán “organice manifestaciones para tratar de presionar a los jueces” en el juicio contra su expresidente Artur Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega y su exconsejera de Educación Irene Rigau por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En rueda de prensa tras la primera reunión de este órgano, creado oficialmente por la Asamblea General del partido que se celebró este fin de semana, Arrimadas subrayó que “en el siglo XXI los políticos no pueden tener privilegios ante la ley o ante la justicia”, y que “si los ciudadanos de a pie tienen que cumplir con las normas”, también tendrán que hacerlo Mas y el resto de miembros de su Gobierno. “Ni más ni menos”, puntualizó cuando se le preguntó si su retraso al llegar al juicio debería ser penalizado o no.La portavoz de Cs apuntó que Mas “está mucho más cómodo hablando de ese juicio que de los juicios por corrupción” que afronta el PDECat, antigua Convergència Democrática de Catalunya, y advirtió de que las manifestaciones y las esteladas como las que recibieron su llegada al Tribunal Superior de Justicia catalán no van a “servir para tapar la corrupción”. Arrimadas subrayó que en este jucio “no se va a juzgar a nadie por sus ideas, sino por saltarse las leyes democráticas”, y quiso disuadir a los independentistas de “hacer escenificaciones sobre algo que no tiene futuro”, el proceso soberanista, del que cree que la concentración de esta mañana ante el TSJ catalán es “uno de los últimos coletazos y fuegos artificiales”, y que espera que concluya este año con nuevas elecciones autonómicas.La presidenta del grupo de Cs en el Parlamento catalán y líder de la oposición reprochó a Mas que en su testimonio asegurara no tener conciencia de estar desobedeciendo cuando en su día sacó “pecho” de "no hacer caso” y concluyó que le preocupa que la consejera de Gobernación actual, Meritxell Borrás, tildara de “necesario” que los funcionarios se cogieran hoy el día libre para respaldar a Mas.