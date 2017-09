LA AUDIENCIA NACIONAL LIBRA A FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ DE SENTARSE EN EL BANQUILLO POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA

Etiquetas

La Audiencia Nacional ha refrendado este viernes la decisión del juez de instrucción Fernando Andreu de no procesar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la causa que juzgará la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011. Tampoco serán procesados el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y a otros seis exaltos cargos de los organismos supervisores.La sección tercera de la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) al que también se habían adherido otras defensas, como la del exconsejero de IU en Bankia José Antonio Moral Santín, que sí está procesado.La petición de la acusación popular se basaba en las declaraciones hechas por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus, que informó a sus superiores de los riesgos de la salida al `parqué´ de la entidad financiera y denunció que el supervisor permitió a la caja cargar sus pérdidas al capítulo de reservas de manera que sus cuentas daban unos beneficios que eran ficticios. En el auto, la Sala afirma que el Banco de España "no dio una carta blanca para cargar las pérdidas contra reservas, en términos de colaboración o acto de auxilio, la autorizaba en la medida que fuera justificada en buena forma". Entiende que aunque la actuación del supervisor y de la CNMV fuera errónea, no es delictiva. La decisión cuenta con el voto discrepante de la magistrada Clara Bayarri que considera que sí hay inicios de criminalidad en los máximos dirigentes de esos dos organismos que ampararon con sus decisiones las falsedades contables que permitieron la salida a bolsa de Bankia.