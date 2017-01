CATALUÑA. LA AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS YA INVESTIGA LAS AFIRMACIONES DE VIDAL

Etiquetas

La Autoridad Catalana de Protección de Datos comenzó a investigar este viernes las afirmaciones del exsenador de ERC Santiago Vidal en las que aseguraba que la Generalitat ha conseguido de “forma ilegal” el expediente fiscal de todos los ciudadanos de esta comunidad.Mari Àngels Barbarà, directora de este organismo catalán de datos, informó a Servimedia que este mismo viernes designó un “equipo” para investigar las manifestaciones de Vidal, después de que la Consejería de Economía les reclamase una auditoría para probar que no son ciertas las afirmaciones del exsenador de ERC.Barbarà explicó que su institución se tomará “el tiempo que necesite” para aclarar este asunto, aunque destacó que no se van a “eternizar” en esta investigación, en el sentido de que esperan resolverlo en poco tiempo. Asimismo, esta alto cargo se refirió a que en la Autoridad Catalana de Protección de Datos están acostumbrados a realizar investigaciones de este tipo para aclarar si se hacen un uso correcto de los datos privados de los ciudadanos. CATALÁ APOSTÓ POR INVESTIGAR Esta entidad es orgánicamente autónoma de la Generalitat, mientras que su responsable es designado por el Parlamento autonómico. No obstante, la institución mantiene relaciones habituales con la Administración autonómica. La investigación de este organismo catalán de protección de datos sobre las afirmaciones de Vidal se producirá después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijera este viernes que ve motivos para aclarar esta cuestión desde el punto de vista de la normativa que protege la información personal. No obstante, el ministro se refirió a que estas pesquisas debía realizarlas la entidad catalana en este ámbito y no la Agencia de Protección de Datos, que funciona en el conjunto de España.