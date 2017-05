MADRID. EL AYUNTAMIENTO RECURRE LA CONGELACIÓN DE FONDOS QUE LE IMPONE HACIENDA PERO CUMPLIRÁ CON ELLA ESTE MIÉRCOLES

Etiquetas

El Gobierno municipal de Madrid presentó este lunes un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad contra la obligación que le ha impuesto el Ministerio de Hacienda y Función Pública de no disponer de 238 millones de su presupuesto de este año, pero hará aprobar en pleno este miércoles el acuerdo de no disponibilidad por los 134 que le faltaban.La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda, expusieron ante los periodistas que el recurso, presentado por vía telemática, se debe a su desacuerdo con la interpretación de la regla de gasto que hace el Ministerio, y cuyo exceso sobre la misma en 2016 motivó la orden de dejar sin utilizar esos 238 millones.No obstante, Maestre apuntó que en el equipo de gobierno creen “firmemente” que tienen que “cumplir con la legalidad”, y de ahí el acuerdo de no disponibilidad por 134 millones que llevará este miércoles a su aprobación en pleno. El del pasado mes ya aprobó otro acuerdo para dejar sin uso los 104 restantes. En cualquier caso, el delegado sostiene que “hay argumentos jurídicos sobrados” en las 49 páginas de que consta el recurso para ser “optimistas” ante una resolución del TSJ de Madrid a favor del Ayuntamiento, puesto que la interpretación de la regla de gasto que impone el Ministerio es ajena a la Ley de Estabilidad Financiera y sólo aparece en una circular enviada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Los dos concejales calificaron de “maniobra de despiste” la querella presentada por el PP por su asignación sin concurso público de los informes con los que Sánchez Mato y la actual delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, apuntalaron su denuncia contra el contrato de organización del Madrid Mutua Open de tenis, y la petición de una comisión de investigación registrada por el mismo grupo municipal para esclarecer los sobrecostes superfluos de la organización de la entrega de los premios del cine indio.Sobre esta última, Maestre puntualizó que las comisiones de investigación se constituyen “cuando existen indicios de que se han producido actuaciones prevaricadoras o de mal uso de los fondos públicos” y que éste “no es el caso de un convenio que ha tenido buenas y positivas consecuencias para el turismo” en Madrid, por lo que, al igual que la querella por la adjudicación de los informes sobre el Open de tenis, esta comisión de investigación tendría que “ver con ocultar su ciénaga de corrupción” y no con su “interés sincero” por el dinero público.