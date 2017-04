MADRID. EL AYUNTAMIENTO RECURRE A LOS TRIBUNALES LAS IMPOSICIONES DE HACIENDA SOBRE LA REGLA DE GASTO

Etiquetas

El Ayuntamiento va a presentar un recurso ante los tribunales contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por rechazar el Plan Económico Financiero 2017-2018 que le presentó y obligarle a no disponer este año de 238 millones para compensar su incumplimiento de la regla de gasto en 2016.Así lo aprobó este jueves la Junta de Gobierno y lo comunicó en la rueda de prensa posterior el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. El recurso solicitará, además, medidas cautelares para dejar sin efecto esa imposición de inmovilizar 238 millones por lo que el Gobierno municipal considera una situación de indefensión y una vulneración de los derechos de autonomía financiera del Consistorio.Aunque Sánchez Mato no quiso adelantar la estrategia judicial del Ayuntamiento y explicó que éste impugna “la mayor”: que la Ley de Estabilidad no puntualiza en ningún sitio cómo se ha de computar la regla de gasto, por lo que retó al Ministerio a detectar “un solo incumplimiento” por parte del Consistorio. Dicha orden concreta sobre la interpretación de la Ley de Estabilidad, insistió, se trasladó en una circular, que no es un texto normativo. “Es como si la ley dice que no conduzcas demasiado deprisa y te ponen una multa por ir a 77”, comparó.El delegado asumió que éste es el primer recurso que presenta un ayuntamiento contra el Ministerio, pero lo atribuyó a que tampoco existen antecedentes de denegación de ningún plan económico financiero de ningún consistorio ni ninguna comunidad autónoma. “No está mal en ser los primeros defendiendo la autonomía local”, concluyó, lamentando que el Ministerio ponga pegas a la gestión financiera del Ayuntamiento ahora que “por fin las cuentas están saneadas después de una descomunal deuda” que atribuyó, “cuando menos”, a una mala gestión, aunque “algunso tendemos a pensar que hay más cosas”.En cualquier caso, y mientras se resuelve el recurso, Sánchez Mato mostró su intención de seguir aprobando sucesivos acuerdos de no disponibilidad parciales hasta llegar a los 238 millones. Ayer, el pleno municipal convalidó, con la abstención de los tres grupos de la oposición, los primeros 104, consecuencia de tres acuerdos por sumas inferiores, dentro de su propósito de buscar métodos y cantidades que no menoscaben el gasto social del Ayuntamiento.