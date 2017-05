Las jornadas de la Abogacía en la Axarquía abordan en Torrox las reclamaciones de gastos hipotecarios

Etiquetas

El decano de los abogados y el alcalde coinciden en reivindicar para este partido judicial "una sede digna"

La novena edición de las Jornadas de la Abogacía en la Axarquía que se celebra este jueves y este viernes en Torrox (Málaga) reúne a más de medio centenar de letrados que se formarán en asuntos relacionados con prácticas hipotecarias y penales.

El encuentro ha sido inaugurado por el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y por el alcalde de Torrox, Óscar Medina, quien ha puesto en valor la labor de la Abogacía como "garante del Estado de Derecho".

Además, ha agradecido al decano y a la junta de gobierno del colegio "el esfuerzo por estar presente en todos los partidos judiciales". "Es una manera de hacer provincia", ha asegurado el regidor.

En estas Jornadas de la Abogacía en la Axarquía se abordan cuestiones como la reclamación de gastos hipotecarios, el cálculo de intereses y amortización de capital en las reclamaciones por cláusulas suelo, las cláusulas abusivas en primera instancia, los presupuestos previos a la admisión de demanda de ejecución y el desarrollo práctico en relación con los delitos leves.

Para profundizar en estas cuestiones, este encuentro cuenta con ponentes como los abogados Carlos Cuevas, Amalia Rosa Requena y Elena López; la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga, Isabel Albaz; y el letrado de la Administración de Justicia en el mismo juzgado Cándido Jesús Rosales.

Por último, el abogado del Colegio de Abogados de Málaga y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Granada, Francisco González, ofrece una ponencia titulada 'Prueba ilícita: la lista Falciani'.

El decano ha señalado que "la formación de calidad y continua es la fórmula del éxito para los abogados". "Sólo aspirando a la excelencia podremos garantizar a nuestros clientes que les estamos ofreciendo un buen servicio", ha afirmado.

La celebración de estas Jornadas de la Abogacía en la Axarquía es "una prueba más de la apuesta que realiza la junta de gobierno del Colegio de Abogados por llevar la formación de calidad a las ocho delegaciones, por acercar este tipo de actividades a todos los rincones de la provincia para evitar que los colegiados tengan que desplazarse continuamente".

MEJORA DE LA SEDE JUDICIAL

Por otra parte, el decano y el alcalde de Torrox se han referido a la reivindicación que comparten para que este partido judicial "tenga una sede digna", ya que "la actual incumple todas las normativas", han coincidido.

En este punto, el decano ha criticado que las víctimas de violencia de género no puedan prestar declaración aisladas de sus presuntos maltratadores "por no contar con espacios habilitados para este fin" y que, cuando la Guardia Civil lleva a algún detenido a la sede judicial, "tenga que hacerlo con un paseíllo esposado por las calles del pueblo porque no hay ni calabozo ni accesos para vehículos policial".

También se ha referido a "cuando llega una persona con discapacidad haya que tomarle declaración en la calle o subirlo en brazos porque el edificio no es accesible".

"La Junta de Andalucía incumple todas las normativas en el mismo edificio donde se imparte justicia, es inadmisible", ha apuntado Lara, quien ha indicado que esta reivindicación del colegio y del Ayuntamiento "cuenta con el respaldo de los profesionales del ámbito jurídico, de los sindicatos y de los vecinos y usuarios del partido judicial".