Abogados piden "celeridad" a De Lara y que "termine de una vez" la investigación de macrocausas como la 'Pokémon'

Consideran que la jueza "ha hartado a todo el mundo", pero aclaran que los letrados "no son los enemigos de los jueces"

Abogados de investigados en macrocausas como la 'Operación Pokémon' que instruye la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, han reclamado "celeridad" a la jueza y que "termine de una vez" la investigación. Además, han reiterado la "preocupación" de la abogacía gallega "por la entrada y registro en un despacho de abogados" ordenado por la magistrada.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Consello da Avogacía Galega, Evaristo Nogueira, a raíz de la reciente queja de los abogados gallegos por un registro ordenado por De Lara, ha insistido en que "la abogacía gallega está muy preocupada por la entrada y registro en un despacho de abogados". Al respecto, ha considerado que "sólo se puede entrar si el abogado es el investigado".

En este sentido, ha recordado que de ese despacho del letrado del exalcalde de Ribadumia Nené Barral, Carlos Seoane Domínguez, se llevaron el disco duro, el teléfono particular del abogado y mucha documentación, "no solamente del investigado". Por ello, el presidente del Consello da Avogacía Galega ha incidido en que "no se pueden llevar nada porque es secreto profesional" y ha sostenido que ese tipo de acciones "está fuera de la praxis normal".

Por ello, los abogados piden "celeridad" a la jueza y que "no haga actuaciones que pongan en duda la propia legalidad", como el registro del despacho de un abogado en A Coruña. También le reclaman que "no tenga a ciudadanos bajo la pena del banquillo". "Las causas hay que cerrarlas", ha sentenciado Nogueira.

El presidente del Consello da Avogacía Galega ha subrayado que los abogados "no son los enemigos de los jueces, ni ellos los enemigos de la abogacía". "Cada uno tiene una función", ha apostillado para concluir que "nadie lo vea como enfado de la abogacía gallega con Pilar de Lara".

"HA HARTADO A TODO EL MUNDO"

En esta línea, abogados de investigados en causas de Pilar de Lara como la Pokémon han asegurado que esta jueza "ha hartado a todo el mundo", entre ellos a "compañeros y fiscal", según han manifestado a Europa Press a raíz de un informe de Vigilancia Aduanera, en el que dos magistrados de Galicia descalifican a la magistrada así como esa entidad que participa en investigaciones de la jueza de Lugo.

En las conversaciones intervenidas recogidas en el informe, recogido por Europa Press y adelantado este martes por la Cadena Ser, un juez gallego descalifica, cuando habla con un empresario investigado por blanqueo, el trabajo de la jueza. De hecho, uno de los magistrados dice a su interlocutor que "la jueza De Lara está loca perdida".

Si bien abogados consultados han coincidido en las "críticas evidentes" que circulan a la instructora de causas como la 'Pokémon' y la 'Carioca', le han pedido que "termine la instrucción y levante el secreto que tiene acordado".

Así, uno de los abogados consultados, parte en la 'Pokémon', ha instado a que "termine de una vez" y que "lo que sea competencia de la Audiencia Nacional lo mande de una vez". Al respecto, ha considerado que "va a durar diez minutos" en ese órgano judicial. En esta línea, ha apuntado que "todo lo que ha salido de su jurisdicción lo han archivado".

"VA A HABER MUCHA NULIDAD"

En este sentido, han reprobado que De Lara "se ha constituido en la Audiencia Nacional de Galicia", con investigaciones que afectan a áreas fuera de la provincia de Lugo, como Asturias, Cataluña, Madrid y Ourense, entre otras. "Vamos a ver en qué queda. Va a haber mucha nulidad", han considerado, para matizar que "el fiscal va a tener muchos problemas para mantener una acusación".

Por ello, abogados piden a la magistrada que "deje de hacer una prospección que lleva desde hace cinco años". Al tiempo, como los letrados gallegos, le demandan que "no registre" a los abogados y "no vulnere el derecho de defensa". "Lo único que le interesa es la investigación y hay derechos en juego como el derecho de defensa", según concluyen.