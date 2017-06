Absuelto 'Txapote' del atentado contra el Gobierno de Guipúzcoa en 1995 al haber prescrito el delito

Etiquetas

El fiscal pedía 14 años de cárcel para el histórico etarra, que acumula condenas por los asesinatos de Blanco y Ordóñez

El exjefe militar de ETA Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', ha sido absuelto este jueves por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional del atentado contra la sede del Gobierno Civil de Guipúzcoa en el año 1995, al considerarse prescritos los delitos de terrorismo que se le imputan por estos hechos.

'Txapote' fue juzgado la semana pasada por esta causa por la que el fiscal solicitó que se le impusiera una pena de 14 años y ocho meses de prisión. La Sala considera que los delitos han prescrito al haber transcurrido más de diez años en entre el momento en el que se cometieron y el inicio de las actuaciones contra el dirigente etarra.

La razón es que no fue hasta febrero de 2012 cuando la Fiscalía pidió que se oyese a García Gaztelu, que ya cumplía condena por delitos como los asesinatos de los concejales del PP Miguel Ángel Blanco y Gregrorio Ordóñez, para preguntarle si aceptaba ser entregado también por estos hechos, ya que en principio no había sido reclamado a Francia por este procedimiento en particular. La causa no se dirigió contra el dirigente etarra hasta el día 23 de dicho mes.

Según el escrito de la Fiscalía, 'Txapote' y otros dos miembros de la banda terrorista, Valentín Lasarte y Juan Ramón Carasatorre, alias 'Zapata', --ambos ya condenados por estos hechos--, robaron un coche en Rentería el 18 de julio de 1995, le cambiaron las placas de la matrícula y se trasladaron a la capital guipuzcoana.

El ataque, según los testigos, se produjo con un lanzagranadas desde un monte -- el mirador del Antiguo Palacete de Puyo-- a unos 400 metros de distancia de la sede y provocó la rotura de los cristales del edificio.

Además de la prisión, la Fiscalía solicitaba a Txapote el pago de una multa de 12.020 euros, y una indemnización al Estado de 17.568 euros, al dueño del establecimiento que resultó afectado por el ataque con 360 euros y al dueño del vehículo sustraído con 340 euros.

HISTÓRICO DE ETA

'Txapote' acumula centenares de años en condenas de prisión por sus crímenes, entre ellos el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, y los asesinatos de los concejales 'populares' Gregorio Ordóñez y José Ignacio Iruretagoyena y el socialista Fernando Múgica.

El pasado mes de marzo le fue concedido por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional el primer permiso penitenciario "extraordinario" para que atendiera durante unas horas a su padre, debido a la "dificultad de movilidad" por su avanzada edad.