Acepta 23 meses de cárcel por amenazar a varias personas con un arma y atentar contra Guardia Civil en Albacete

El acusado de amenazar a su sobrino y la novia de éste y de atentar contra varios guardias civiles con un arma, E.M.G., ha aceptado la condena de 23 meses de prisión que le ha impuesto el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete, tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre su letrado y la representante del Ministerio Público.

El hombre, de 49 años de edad, ha reconocido los hechos y la Fiscalía ha modificado su escrito de calificaciones provisionales en el sentido de que actuó tras haber ingerido un litro y medio de vino "lo que afectaba gravemente a su conducta sin llegar a anular sus capacidades intelectuales y volitivas". Por ello, el magistrado le ha aplicado la atenuante de embriaguez.

En sentencia dictada "in voce", ha sido condenado a un año de prisión por el delito de atentado, cuatro meses de cárcel por amenazas y siete meses de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas prohibidas. En total, 23 meses de prisión, frente a los cuatro años y medio que se solicitan contra él en un principio, que han quedado en suspenso durante tres años, al no contar con antecedentes penales, ni exceder la pena impuesta los dos años, y no existir responsabilidad civil derivada de los delitos.

La condición que le ha impuesto el juez para suspender la condena es "que no delinca y mantenga el tratamiento de deshabituación del alcohol" que actualmente lleva a cabo el procesado. De lo contrario, ingresaría en prisión.

El hombre ha reconocido que el 21 de enero de 2015, en una finca de Alatoz (Albacete), tras haber ingerido un litro y medio de vino, encañonó a su sobrino y a la novia de éste, con una carabina modificada para disparar cartuchos de otro calibre.

Los amenazados denunciaron los hechos esa tarde, ante la Guardia Civil, y dos agentes se personaron en la finca. El acusado les cerró la puerta de un portazo para abrirla instantes después, llevando entonces un arma larga con la que apuntó a los agentes.

Cuando lograron detenerle, los agentes se incautaron además de tres armas carabinas, alguna de ellas modificadas y calificadas, además, como armas prohibidas. El acusado carece de licencia de armas y las mismas carecen de guía de pertenencia.