Alcalde de El Ejido dice que no debe dimitir y lamenta que ni jueces ni fiscal "entren en el fondo del asunto"

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha trasladado este viernes que considera que no "debe dimitir" tras la acusación contra él formulada por la Fiscalía y ha insistido en que ni el Ministerio Público ni los jueces instructores han entrado en el "fondo del asunto" que pasa por que se trata de una "cuestión civil" para determinar cuando se consumó la compraventa de una finca entre la sociedad de la que era socio y una segunda mercantil.

Según ha remarcado, esta se "consumó" antes del 31 de diciembre de 2006 cuando estaba en vigor un régimen fiscal que hace que no pueda haber delito contra la Hacienda Pública "ninguno", extremo, que, a su juicio, está "sobradamente acreditado" en autos. Al tiempo, y tras matizar que los hechos "nada tienen que ver con mi gestión pública", ha apuntado que si "tuviera la más mínima duda de que hubiese cometido alguna irregularidad, no estaría aquí, no tengan ninguna duda".

"Me piden la dimisión y considero que no debo dimitir porque estoy defendiendo el estado de derecho, no me estoy aferrando a ningún sillón", ha indicado en rueda de prensa Góngora, quien ha dicho que él aplica "todos los días el estado de derecho". "La administración de Justicia es la que garantiza en última instancia el estado de derecho para todos, es un deber, y, si no ha querido entrar en el fondo del asunto, yo porqué voy a dimitir. Si, al final, la instrucción es recabar información y no entrar a valorarla, no convirtamos la instrucción en un juicio público", ha apuntillado.

El regidor ejidense, que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel y multa de casi 1,2 millones de euros por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, ha afirmado que cree que "no debería estar imputado" ya que "no tengo facultad ni para firmar ni para tributar en nombre de la sociedad" Agrícola Euro Alpujarra SL que constituyó junto a su hermano, su padre y un cuarto socio "ya que para eso había un administrador único".

"Y si vamos al fondo del asunto --ha añadido-- es tan fácil como ver cuál era el régimen tributario cuando se realizó la compraventa, que no se consuma hasta que no hay acto de disposición. Este es el caso, ya que hay expedientes administrativos con publicaciones en BOP que recogen actos de disposición de la compradora Murgi Edificaciones SL como propietaria tales como delimitaciones de suelo, plan parcial y si le damos más tiempo construyen una nave."

En esta línea, ha manifestado "no entender cómo no se ha entrado en algo tan sencillo como determinar el nacimiento del hecho imponible" sobre esa compraventa de 32.000 metros cuadrados de suelo "ya que cambia mucho del 15 al 25 por ciento" en alusión al régimen fiscal antes y después del 31 de diciembre de 2006, respectivamente.

"PREDISPOSICIÓN DEL FISCAL"

"Esa es la clave", ha remarcado el alcalde, para quien es "claro que el fiscal desde un principio tenía una predisposición de llevar esto a juicio oral". "No se porqué se empeña tanto en decir que los acusados actuaron de común acuerdo cuando de todas las pruebas que se han realizado no se desprende esto, sino todo lo contrario. Nadie discute que, al final, es una cuestión civil y he hablado con catedráticos de civil absolutamente convencidos de que tengo razón como personas de la Agencia Tributaria con las que hablado a título particular".

Góngora ha reiterado que es "muy díficil encontrar" más actos de disposición "clarísimos" que consumen la compraventa de la finca en el paraje Loma de los Hornillos antes del 31 de diciembre de 2006 y ha subrayado que "echa en falta" que ni el "juez que pidió el traslado, ni la juez sustituta ni el fiscal hayan entrado a valorar en ningún momento esta cuestión civil" que, a su juicio, debería haberse resuelto "antes de ir a la vía penal".

También ha trasladado que le llama "poderosamente la atención" el informe de la AEAT que aprecia la existencia de un supuesto delito fiscal que dice que "cualquiera puede desarrollar un suelo con la mera expectativa de derecho sobre él" cuando eso, según ha destacado, "es una barbaridad y un disparate monumental".

El alcalde ejidense ha concluido asegurando estar "muy tranquilo" aunque ya lleva "mucho sufrimiento encima con este tema" al tiempo que ha expresado su deseo de que "cuanto antes" se llegue a juicio oral para que "todas las partes defiendan sus posicionamientos".

"Siempre he sido muy respetuoso con la administración de justicia, creo en el estado de derecho y seguiré defendiendo mi inocencia porque lo tengo muy claro. Si desde un principio se hubiera hecho este planteamiento no estaríamos hablando de nada porque la AEAT cuando hace su primer informe no tenía todos los datos ni de obras ni de proyecto de delimitación, ni de plan parcial. Eso se aporta pero, sin embargo, después se ha mantenido en sus trece con argumentos que no se sostienen", ha finalizado.