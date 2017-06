Antero Ruiz dice que la adjudicación de contratos de cafetería de la Asamblea "se hizo según la Ley"

Etiquetas

El exdiputado regional de IU y vicepresidente tercera de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid en las últimas legislaturas, Antero Ruiz, ha asegurado este viernes que la adjudicación de los contratos de cafetería de los años 2009 y 2011 "la tramitación se hizo según la Ley" y "en ningún momento se saltó nada" y no advirtieron ninguna irregularidad.

Ruiz ha sido llamado a declarar por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), incluido en la pieza del sumario del caso Púnica, que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Relaciona estas adjudicaciones de cafetería a una empresa de Arturo Fernández con las donaciones de éste a la fundación Fundescam del PP de Madrid para financiar irregularmente campañas electorales. Entonces Cifuentes era vicepresidenta de la Asamblea, formaba parte del comité de expertos que valoraba las ofertas y presidía la Mesa de contratación que adjudicó dichos contratos.

Ruiz ha asegurado en este punto que "no le consta que podía incurrirse en ninguna incompatabilidad" que por ser miembro de la Mesa de contratación y a la vez del comité de expertos que valoraba los criterios técnicos para las concesiones de contratos en la asamblea , algo que sí censuran o creen ilegal otros grupos de la oposición.

"Yo no tengo duda para pensar que nadie hiciera mal su trabajo y no nos consta que hubiera reclamaciones al respecto de los contratos. Entiendo que la tramitación fue la correcta porque nadie reclamó nada para poder revisar nada. Porque los órganos tienen su papel asignado y si hay problemas o reclamaciones se pueden revisar los pliegos. Cuando no hay nada se actúa de manera natural y con el sentido común pensado que todo el mundo ha hecho bien su trabajo", ha señalado el compareciente.

Preguntado por los grupos de la oposición, Antero Ruiz ha dicho en varios momentos que la documentación de los contratos lo tenían los técnicos y no tenía acceso a ella porque "no era su papel". "Las valoraciones concretas las hacían el comité de expertos y nosotros lo único que hacíamos valorar a el proyecto con más votos a la Mesa de la Asamblea. No teníamos otro papel y no nos correspondía. Elevábamos siempre la empresa que tenía más puntos", ha dicho.

