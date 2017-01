Araujo: "Las enzimas se duermen y retrasa la desaparición del alcohol, no soy un asesino al volante"

Etiquetas

El delantero de la UD Las Palmas Sergio Araujo explicó lo sucedido este miércoles al verse involucrado en un nuevo positivo por alcohol en un control de la Guardia Civil, en el trayecto en coche al entrenamiento de su equipo, alegando que "las enzimas se duermen", lo que "retrasa la desaparición del alcohol" que tomó la noche anterior.

Araujo volvió a ser el protagonista desagradable de la actualidad del conjunto canario, después de que a finales del pasado año recibiera una sentencia judicial de nueve meses de cárcel por negarse a un control de alcoholemia.

Ante el revuelo este miércoles por el trascender de la noticia, el propio jugador argentino confirmó los hechos y dio su versión. "Cansado de no poder defenderme, decidí publicar esto para explicar lo sucedido. Anoche cené con mis amigos, como lo hacen ustedes, lo hago yo. Tomé unas cervezas. Me fui a dormir para hoy presentarme en mi lugar de trabajo y entrenar con mis compañeros", indica en un comunicado en las redes sociales.

"Hoy a la mañana me levanté, yendo al club, al lado mío circulaba una camioneta de Guardia Civil, me piden que me haga a un lado, y yo lo hice. Me dijeron que si quería hacerme un control, y accedí (como accedí la vez que todos me juzgaron, afición y periodistas por no hacerlo y hasta aquella vez lo hice siendo copiloto, porque yo no conducía, y eso está demostrado en el juicio, no soy un asesino al volante como me tildaron)", añade.

"El test dio positivo (bajo nivel) según me dijo la policía, ya que las enzimas se duermen y retrasa la desaparición del alcohol. Por eso yo conducía hoy, porque estaba bien y así me presenté al club. Para entrenar", explica.

Araujo explica además tener sus papeles en regla después de la apelación a la sentencia del pasado mes de noviembre, la cual le permitía seguir haciendo uso del carné de conducir. "Yo estoy con mis papeles al día, con carnet, y habilitado para conducir", apunta.

"No pretendo que dejen de llevarse por las cosas que leen, solo que se aseguren de que sea verdad, así como las supuestas ofertas que negué, las peleas que según el periodismo español participé y los problemas que tengo con la justicia", añade.

El delantero argentino se siente jugador de Las Palmas hasta que le comuniquen lo contrario. "A día de hoy pertenezco a la UD Las Palmas, en cuanto el club no quiera contar conmigo me lo harán comunicar personalmente", explica, sobre una situación deportiva que podría cambiar en este mercado de invierno.

"Sin más, antes de publicar tantas noticias, pido que me llamen, porque esta persecución es innecesaria. Seguro tienen mi número o el del club. Mis disculpas son para los que las quieran aceptar", finaliza.