Archivan el caso contra un hombre que publicó un tuit justificando un crimen machista

El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga ha archivado la causa contra un hombre, vecino de Málaga, que publicó un mensaje en Twitter justificando la muerte de una mujer por violencia de género, según han informado fuentes judiciales, quienes han señalado que esto se produce tras haber solicitado la Fiscalía el sobreseimiento provisional.

Los hechos sucedieron a principios de febrero de este año. El mensaje, que trivializaba la violencia de género, fue respuesta a la difusión de una fotografía desde la cuenta del Ayuntamiento de Málaga, en la que la Corporación local guardaba un minuto de silencio como protesta por la muerte de una mujer a manos de su pareja en Toledo.

La denuncia partió de dos concejales del Ayuntamiento y los agentes de la Policía Nacional lograron identificar y, posteriormente, detener por la publicación de dicho mensaje a un hombre de 42 años.

La Fiscalía, tras analizar el caso, pidió el archivo de la causa contra el hombre, ya que, aunque considera que es un comentario "deleznable y supone un desprecio a las mujeres", se trata de un tuit "aislado" y ha quedado acreditado por el médico forense que el investigado tiene una minusvalía psicofísica que le convierte en semiimputable.

Así, según esto, "carece de conciencia de la gravedad de los hechos y del daño que ha podido provocar", lo que impide que se le pueda considerar autor de delito, según la acusación pública.

No obstante, el fiscal apuntaba que el delito de apología no es aplicable ya que el Código Penal exige que sea "una provocación que por su forma y circunstancia sea incitación directa a cometer un delito" y podría ser injurias a la memoria de la mujer fallecida, pero no se puede presentar acusación por ello al no haber una denuncia por personas legitimadas.

Este hombre había escrito previamente otro tuit en contra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero la Fiscalía sostuvo que esa semiimputabilidad y la falta de conciencia de cometer delito impide acusarlo por cualquier delito.