Arenas asegura que Lapuerta le dejó claro que las donaciones al PP "nunca, nunca" eran por adjudicaciones

Defiende que "jamás" tuvieron tacha del Tribunal de Cuentas ni de la oposición por sus contratos

El exministro y exsecretario general del PP Javier Arenas ha asegurado este martes que el extesorero del partido Álvaro Lapuerta le dijo "una y cien veces" que las donaciones de empresas o particulares que recibiera la formación como forma de financiación "nunca, nunca, nunca" se hacían a cambio de la asignación de contratos.

Así lo ha subrayado Arenas en su comparecencia como testigo durante el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que se celebra en la Audiencia Nacional, donde ha explicado que cuando fue nombrado secretario general del PP, en el año 1999, mantuvo una conversación con Álvaro Lapuerta en la que éste le detalló las formas de financiación del partido.

"Me contó que las fuentes de financiación tenían que ver con ayudas públicas, las cuotas de los militantes y las donaciones, que representaban un porcentaje muy pequeño y me dijo una y cien veces que nunca, nunca, nunca el partido recibía una donación a cambio", ha señalado el exministro de Trabajo y de Administraciones Públicas, que ha añadido igualmente que "nunca" le ha "entrado en la cabeza" que la formación popular tuviera dinero en Suiza.

No obstante, Arenas ha precisado ante el tribunal que preside el magistrado Ángel Hurtado que no llegó a conocer quienes eran los donantes, ya que de este tipo de cuestiones se encargaba Lapuerta y no Luis Bárcenas, que en aquel momento era gerente de la formación y por tanto dependía del tesorero.

A preguntas de Joaquín Ruiz de Infante, letrado de Bárcenas, sobre si influyó en la asignación de contratos a empresas durante su época de ministro, Arenas ha respondido que "jamás" y ha precisado que "nadie" en el partido tenía la capacidad de influir en este tipo de decisiones. "Jamás tuvimos una tacha ni del Tribunal de Cuentas ni ninguna queja de ningún grupo de la oposición", ha respondido el popular.

"NO HE COBRADO NI UN SOLO EURO AJENO"

El también expresidente del PP andaluz ha asegurado en el marco de esta octogésima tercera sesión de vista oral que "jamás" ha recibido "ni un solo euro ajeno" a su retribución como miembro de la dirección del partido y ha reiterado que todo está reflejado en las transferencias bancarias y en su declaración de la renta. "Más claro agua", ha apostillado.

Al hilo ha resaltado que le generó una "gran satisfacción" que nadie le propuso nunca cobrar en 'B', pese a que el abogado del PSOE valenciano, Virgilio Latorre, le ha inquirido que por qué en la contabilidad de Bárcenas (que es objeto de investigación en una causa aparte que instruye la Audiencia Nacional) aparece que el secretario general del partido recibió unos complementos retributivos que dejó de percibirlos tras abandonar su cargo.

También ha asegurado que no tuvo "ningún papel" en la organización de la campaña electoral de 2003 dado que en aquel momento era ministro de Administraciones Públicas y estaba volcado en esta faceta, rechazando así la versión de Bárcenas que solicitó su testifical en el juicio para que explicara la adjudicación a la empresa Rialgreen, de Francisco Correa, para la organización de los comicios andaluces en 2004.

NIEGA PAGOS A CORREA

En relación a este último Arenas ha reconocido que le conocía y que su primer encuentro se pudo dar en un acto público o incluso en la sede del Partido Popular, si bien ha negado que él se encargara de la contratación de las empresas para las elecciones porque para ello se creaba un comité de campaña, el cual basaba su elección de las empresas adjudicatarias para estos actos en base a "dos parámetros": mejores precios y garantías de servicio.

Sobre la existencia de un documento que el presunto cabecilla de la trama dirigió a Arenas en el que le reclamaba el cobro de unos honorarios por un acto electoral en Galicia, éste ha respondido que si esa carta llegó a la secretaría general del partido (cargo que ostentó entre 1999 y 2003) se remitió directamente a tesorería, si bien no recuerda haberla recibido.

La fiscal del caso Concepción Sabadell le ha preguntado por la existencia de esta misiva remitida en 2003 en la que el también acusado Álvaro Pérez 'El Bigotes' le habría reclamado 120.000 euros en calidad de socio de Correa; al respecto el testigo ha reconocido que conocía a Pérez de haber coincidido con él en actos públicos del partido. "Era una persona que estaba muy pendiente de las incidencias de los actos; hizo aportaciones novedosas sobre la imagen del PP", ha indicado al respecto.

Arenas ha sido el primero de los cuatro exministros del Partido Popular (Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato) que han sido llamado a declarar en calidad de testigo por la defensa de Luis Bárcenas para explicar el supuesto pago de comisiones por adjudicaciones concedidas por el Ministerio que dirigía a la red corrupta liderada por Francisco Correa.