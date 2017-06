Arranca el juicio contra Bill Cosby por abusos sexuales

Etiquetas

Más de 50 denuncias por abusos sexuales pesan sobre Bill Cosby, que hoy se enfrenta a la primera de las demandas que llega a juicio, la presentada por Andrea Constand. El actor de 79 años tendrá que presentarse hoy en el tribunal de Pensilvania para defenderse de las acusaciones de esta exjugadora de baloncesto que asegura haber sido abusada sexualmente por la estrella televisiva en el año 2004. Según los expertos, el proceso podría prolongarse durante dos semanas.

El punto de partida no parece muy halagüeño para el productor, ya que el fiscal del caso, Kevin Steele, le acusó de llevar una "vida de agresiones sexuales a mujeres". La Fiscalía decidió presentar cargos contra Cosby después de hacerse pública la declaración de la deportista durante el proceso judicial que se llevó a cabo en 2005 y en el que los abogados de la productora llegaron a un acuerdo para evitar un litigio contra la estrella. "A lo largo de décadas, Cosby participó en un patrón de asalto sexual no consentido a mujeres jóvenes que estaban en un estado de inconsciencia debido a alguna sustancia tóxica", señaló el letrado. Por ese motivo, el banquillo de los testigos de la acusación podría llenarse de presuntas víctimas que hasta ahora no habían dado la cara.

La reacción de la defensa ha sido rápida y algunos de los colegas de profesión del cómico estarán presentes apoyándole durante la vista judicial. Según Andrew Wyatt, representante del intérprete, dos de las estrellas de su comedia más exitosa, El show de Bill Cosby, estarán en la parte reservada para el acusado. La actriz Keshia Knight Pulliam, que dio vida a la más pequeña del clan televisivo, Rudy, confirmaba su presencia en la corte de Norristown, así como la veterana Phylicia Rashad, que encarnó a su esposa, Clair Olivia Hanks. "Sólo puedo hablar del gran hombre que conozco y quiero, que fue tan generoso, un gran filántropo, aportando millones de dólares a la educación y a las escuelas", señaló Pulliam a Access Hollywood Live en enero de 2015.

Arranca en pocas horas un pleito con un impacto seguimiento mediático cuyos testimonios y declaraciones llenarán las páginas de crónica social en los próximos días. Veremos si los abogados de la defensa tienen una buena estratagema debajo de la manga o es solo el primero de los litigios que le esperan, porque son muchas las mujeres que le han denunciado ante instancias judiciales y otras tantas las que lo han hecho en los medios de comunicación.