Arturo Fernández dice que no sospechó que la donación de 60.000 euros a Fundescam era utilizada por el PP

El juez Velasco ironiza sobre que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González era "Juan Palomo"

El expresidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que no sospechó que la donación de 60.000 euros que hizo en el año 2007 a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) era utilizado por el PP.

Así lo manifestó Fernández en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional el pasado 8 de marzo, en el marco de la pieza separada de la trama 'Púnica' que investiga la financiación irregular del PP madrileño. Según el audio de esta declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), explicó que donó 60.000 euros a la fundación madrileña dos meses antes de las elecciones autonómica de 2007 como "empresario" porque le pidió una "ayuda".

"Alguien de la fundación me dijo 'vas a ayudar a la fundación a hacer una participación'" y entonces "la di", apostilló quitándole hierro al asunto argumentado que este donativo se ha hecho en otras ocasiones a otras fundaciones. En esta línea, Fernández enfatizó, a preguntas de la Fiscalía, que hizo esta aportación a la fundación destinada "al desarrollo de la economía madrileña" haciendo honor a "una frase muy típica" que dicen los "empresarios" sobre que "hay que devolver a la sociedad parte de lo que se gana y me parece muy razonable".

NIEGA SABER QUE EL DINERO FINANCIASE LA CAMPAÑA DEL PP

Asimismo, aseguró que hizo esta donación "a cambio de nada". "Por lo que veo esta fundación es problemática", añadió, al tiempo que recalcó que "no sabía para qué utilizaban el dinero (...) si por temas electorales u otras actividades que hiciera la fundación".

No obstante, Velasco centró parte de su interrogatorio en el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González --en prisión incondicional por la 'Operación Lezo'--. El magistrado hizo hincapié en saber si Fernández no le dio "la sensación de que el dinero en vez de dárselo a una fundación se lo daba al partido".

Tal y como recordó el juez de la Audiencia Nacional, en 2007 González era patrono de Fundescam a la vez que dirigía la campaña electoral de Esperanza Aguirre para continuar otros cuatro años más en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. "¿Era consciente de que (González) es 'Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como'?", ironizó Velasco.

Sin embargo, Fernández negó saber que González era el director de campaña de Aguirre y continuó su defensa en que él daba dinero a una fundación sin saber que los del PP y los de Fundescam eran "los mismos".

LA SEDE DE FUNDESCAM PRÓXIMA A LA DEL PP

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional le cuestionó sobre el ente dependiente de la Comunidad de Madrid cuando Fernández reveló que la sede del mismo está en las proximidades a la de los 'populares'. "Creo que está en (la calle) Génova", contestó el empresario, a lo que a su vez Velasco se mostró sorprendido e insiste en que se supone que Fundescam es "algo autónomo" independiente del partido.

"Yo he visto la transferencia y veo que era Génova, 10. Sería ahí", concluyó Fernández. Precisamente, la sede del PP nacional y madrileño se encuentra en el número 13 de la calle mencionada.

A raíz de estas afirmaciones, Velasco comenzó a interrogar sobre altos cargos del PP madrileño relacionadas con Fundescam como la expresidenta Esperanza Aguirre --que fue presidenta de este organismo--, sobre la que subrayó que tenía una relación buena, al igual que con sus sucesores Ignacio González o Cristina Cifuentes. También apuntó que no tuvo relación con el exgerente de los 'populares' de Madrid Beltrán Gutiérrez --"Le acabo de poner caras y ojos aquí", indicó en su declaración-- y señaló que cree que no fue la persona que le pidió la donación.

CONCURSOS "TRANSPARENTES"

En cuanto a su relación con Cifuentes, el magistrado y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá le inquirieron sobre si el grupo del que es dueño, Cantoblanco, fue favorecida en la adjudicación de la gestión del servicio de cafetería de la Asamblea durante los años 2009, 2010 y 2011. Este contrato fue concedido cuando la actual líder regional era presidenta de la Mesa de Contratación.

"Mis concursos han sido todos más que transparentes y han estado todos dentro de la ley", aseveró con firmeza y resaltó su "prestigio" y "experiencia" como restaurador en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Moncloa.

"Le puntuaron la experiencia y eso no se puede puntuar. Tan regular no fue", le recriminó Velasco a Fernández, que se defendió reconociendo que ese concurso le hacía perder 60.000 euros al año y que mostró su intención de rescindir el contrato en varias ocasiones. "Yo no he amañado nada en mi vida", insistió.