El Arzobispado rechaza la conciliación sobre la nulidad de las inmatriculaciones porque éstas son legales

La Archidiócesis considera que el equipo de gobierno del Ayuntamiento quiere "erosionar la imagen de la Iglesia Católica"

El Arzobispado de Zaragoza, representado por su abogado Ernesto Gómez Azqueta, no ha aceptado la conciliación planteada por el Ayuntamiento de la capital aragonesa para pedir la nulidad de la inmatriculación de la Catedral de San Salvador de Zaragoza, más conocida como La Seo, y de las iglesias de La Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes.

Sobre esta última, el responsable de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo, ha aclarado en declaraciones a Europa Press que si bien fue inmatriculada por la Archidiócesis, posteriormente se comprobó que la propiedad corresponde al Ministerio de Defensa porque es un templo que perteneció a las órdenes militares y se está en conversaciones con este órgano ministerial para transmitirle la propiedad.

Respecto al resto de bienes, Calvo ha explicado que en el acto de conciliación celebrado este miércoles, 3 de mayo, a las 9.15 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Zaragoza, el abogado que les representa ha esgrimido que están registrados y el registro se realizó previa calificación del registrador.

Según ha detallado el responsable de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza, esto supone que "el registrador no actuó a ciegas, sino que recabó todos los datos necesarios para realizar conforme a la legalidad los asientos correspondientes" de estos templos.

Este es uno de los seis argumentos en los que el Arzobispado de Zaragoza ha fundamentado su rechazo a la conciliación. Previamente, se ha corregido la "incorrección" sobre el objeto de la conciliación, a cuyo decreto de convocatoria la que la archidiócesis presentó este martes, 2 de mayo, un recurso de reposición porque "se hablaba de reconocer como bienes del ayuntamiento los inmuebles referidos y de revertirlos a él", algo que "no es ni siquiera lo que solicita el consistorio".

Este ha sido el primer punto del acto y una vez que se ha dado por corregido y aclarado por las partes y el letrado de la Administración de Justicia el Arzobispado ha expresado que no aceptaba la propuesta de conciliación.

LEGITIMACIÓN

El abogado del Arzobispado de Zaragoza ha expuesto como motivos por los que se rechaza la conciliación, además del ya indicado, que en la petición del consistorio "no se identifica la titularidad pública que se invoca" ya que "no se habla del Estado, ni del Gobierno de Aragón" y tampoco se justifica la legitimación para incoar este proceso.

Al respecto, el responsable de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza ha aclarado que en la petición del ayuntamiento "no aparece en ningún momento ningún sustrato legal, ninguna jurisprudencia, ningún punto de los Códigos de Derecho vigentes".

Asimismo, la solicitud "carece de argumento probatorio alguno" ya que "no aporta ninguna prueba de legitimidad, ni presenta ninguna prueba de propiedad" y la petición se formula "sin fundamento jurídico".

Igualmente, el Arzobispado ha apuntado que la solicitud no está acompañada del informe previo del secretario municipal, que "es necesario para la defensa de los bienes del Ayuntamiento", todas ellas "razones más que suficientes para no haber aceptado la conciliación y para, tal y como figura en el acta, no haya habido acuerdo y se ha dado por terminado sin avenencia", ha detallado Calvo.

A su entender, "esta falta de rigor legal nos hace pensar que la finalidad perseguida es puramente ideológica y propagandística, teniendo como fin erosionar la imagen de la Iglesia Católica y, en concreto, de la Archidiócesis de Zaragoza".