La jefa de la Asesoría Jurídica de la Asamblea se niega a declarar en la comisión de investigación

La letrada jefa de la Asesoría Jurídica de la Asamblea, Tatiana Recoder, se ha negado a declarar este jueves en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad sobre su papel en la adjudicación de un contrato de la cafetería de la Cámara, una decisión que ha trasladado al inicio de la comparecencia y, según sus palabras, "desde el absoluto convencimiento de la corrección e integridad" de su intervención.

El PP había solicitado la comparecencia de Recoder, que informó los pliegos y elaboró el informe de evaluación de las ofertas para el contrato de la cafetería de 2009, como miembro del comité de expertos, que también lo componía la presidenta regional, Cristina Cifuentes, como miembro de la Mesa de la Asamblea, y la Jefa de Servicio de Relaciones Externas y Protocolo del Gabinete de la Presidencia, María Merino.

Recoder ha señalado que el 9 de marzo de 2017 fue llamada a prestar declaración en las dependencias de la UCO en relación con su intervención como letrada de la Asamblea en el procedimiento de contratacion de la cafeteria de esta institucion en el año 2009.

"Tras prestar la oportuna declaración no he sido objeto de imputación judicial de ningún tipo", ha subrayado. Para justificar su decisión de no declarar ha explicado que "la existencia de esta declaración en sede policial" y su "condición funcionarial como letrada de esta casa" le "obliga" a mantenerse "en el estricto marco de las actuaciones judiciales sin intervenir en el ámbito político".

El portavoz del PP en la comisión de investigación, Alfonso Serrano, ha argumentado que su grupo parlamentario había solicitado las comparecencias de funcionarios y letrados para analizar los contratos de la cafetería que se concedieron al Grupo Cantoblanco, la empresa de Arturo Fernández, en 2009 y 2011 al entender que "tienen una presunción de rigor y credibilidad superior".

Así, antes de que la letrada jefa anunciara su decisión de no declarar, había manifestado que esperaba que su declaración sirviera para aclarar las "suspicacias o dudas" que todavía tienen algunos grupos.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha acusado al PP de querer "sepultar la responsabilidad política de la señora Cifuentes", al tiempo que ha afirmado que la letrada jefe es "la persona con más papeletas para ser la cabeza de turco de todo este caso", por lo que ha mostrado su empatía hacia la decisión de no declarar.

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha reprochado a la letrada jefe que no quiera responder a una comisión parlamentaria, y ha señalado que hay comparecientes que han pasado por la comisión de investigación que se encontraban en proceso judicial y no podían declarar, para recriminar a Recoder que ella simplemente no quiera, lo que ha considerado "muy aclaratorio".