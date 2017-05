Assange considera una "gran victoria" el archivo de la investigación por supuesta violación

Etiquetas

Sin embargo, el fundador de Wikileaks no ofrece "ni olvido ni perdón" a quienes le han alejado de su familia Declara su intención de negociar su futuro con las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha salido al balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, donde lleva recluido los últimos cinco años, para aplaudir el archivo de la investigación en su contra por presunta violación, en lo que supone una "gran victoria" para él, aunque ha denunciado "las detenciones y extradiciones sin cargos" de las que él dice ser víctima y que, a su juicio, se han convertido en una "característica" de la Unión Europea.

"Hoy es una victoria importante para mí y para el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero ni de lejos borra los siete años que me he pasado detenido sin cargos en prisión, bajo arresto domiciliario y en esta Embajada sin que me llegue la luz del día", ha declarado Assange.

El fundador de Wikileaks se encontraba en libertad provisional desde 2010, en el marco de la investigación de la Fiscalía sueca, archivada este viernes, y recluido en la sede diplomática desde 2012 para evadir una orden de extradición de EEUU por filtrar documentos confidenciales.

"Tanto la detención como la extradición sin cargos se han convertido en una característica de la Unión Europea que ha sido explotada por motivos políticos", ha lamentado Assange durante su breve comparecencia. "Se trata de una medida concebida para convertir a la UE en una federación, y a pesar de que el Gobierno británico cambió la ley en 2014 en respuesta a mi situación, en el resto de la UE sigue siendo un problema", ha dicho.

Assange ha dedicado a las autoridades europeas unas duras palabras en respuesta a su situación durante la mayor parte de la última década. "Durante los últimos siete años mis hijos han crecido sin mí. Es algo que no voy a perdonar. Es algo que no voy a olvidar", ha manifestado Assange.

SU FUTURO

El fundador de la web de filtraciones ha informado, por último, de que su equipo de abogados ya se ha puesto en contacto con las autoridades británicas para dilucidar lo que ocurrirá a continuación.

"Esperamos involucrarnos en un diálogo para determinar cuál es la mejor manera de progresar en esta situación", ha ofrecido Assange, quien también se ha mostrado favorable a ponerse en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. "Estaré muy contento de hablar con ellos sobre lo sucedido", ha aseverado.