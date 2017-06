La Audiencia archiva la denuncia de CTA contra el exedil del PP Miguel Reina

Etiquetas

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado el archivo de la denuncia del sindicato CTA contra el exedil del PP en el Ayuntamiento de la capital Miguel Reina por la gestión de contratos del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), como ya hizo hace unas semanas también con la denuncia contra el exconcejal popular Rafael Navas por la gestión de contratos del Alcázar de los Reyes Cristianos. Ambos han anunciado que interpondrán acciones judiciales contra "quienes promovieron las calumniosas acusaciones".

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, después de que el sindicato recurrió a la Audiencia a raíz de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba acordó desestimar sus recursos contra las decisiones de archivo de las denuncias a los exconcejales, investigados por supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa.

Al respecto, el juez ha acordado archivar ambas denuncias, después de que lo pidieran la defensa y la Fiscalía, al considerar que no se ha cometido el citado delito en la actuación de los exediles, de manera que en el caso de Reina fundamenta que "no existe motivo o interés personal en favorecer a una determinada empresa", por lo que la contratación de un despacho de abogados para distintos despidos "no supone prevaricación", según sostiene.

Y en el caso de Navas, el magistrado sustanció su decisión en base a que su actuación estaba "amparada por la ley en su momento por razones de urgencia", según indicaron fuentes judiciales, que añadieron que "no existe motivo o interés personal en favorecer a una determinada empresa".

En este sentido, el exconcejal de Deportes, que anunció en su momento que interpondrá demanda contra el denunciante del sindicato CTA, se declaró inocente ante el juez en el interrogatorio y aclaró sobre los contratos del despacho de abogados 'Cuatrecasas' que todo lo que firmó iba con "los informes buenos de Intervención".

Al hilo de ello, subrayó que "la primera orden" que dio cuando llegó al cargo en 2011 fue que no se le pasara "nada para firmar si no era con el visto bueno de Intervención del Ayuntamiento, el secretario y todo aquel que tenía que dar el visto bueno", de forma que "si no era así, no firmaba nada", remarcó.

"SITUACIÓN CATASTRÓFICA"

A su juicio, ha sido una declaración "clara y honesta" sobre la gestión que realizó en el Imdeco y lo que se encontró en él cuando llegó en 2011, con "una situación catastrófica en lo económico, que se debían cerca de un millón de euros, y en personal, que no se sabía por dónde había entrado".

Según detalló, después de cuatro años, se crearon campos deportivos nuevos; consiguió una financiación de 470.000 euros, tras gestiones con el Consejo Superior de Deportes, para distintas actuaciones; se creó una escuela deportiva de niños en exclusión social; al tiempo que "se ha dejado un remanente de 670.000 euros", de modo que lo que ha hecho ha sido "por el bien del deporte cordobés", enfatizó.

Además, insistió en que en su gestión ha puesto "el corazón y el alma", pero cree que "se ha manchado" su imagen, algo que "es lamentable y debe servir de ejemplo de que no se puede difamar, ni poner en tela de juicio la honorabilidad de las personas honestas", aclaró Reina.