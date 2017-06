La Audiencia aplaza el juicio contra Lopera en espera de un posible pacto con fiscal y acusaciones

Etiquetas

La Audiencia Provincial de Sevilla ha aplazado hasta el próximo lunes día 12 de junio el juicio contra el expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera por un presunto delito de apropiación indebida en su gestión del club, hechos por los que la Fiscalía le pide tres años de cárcel, en espera de un posible acuerdo de la defensa de Lopera con la Fiscalía y las acusaciones que ejercen las asociaciones Béticos por el Villamarín --que por ahora es la más reacia al pacto--, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos.

Al comienzo de la tercera sesión de la vista oral en la Sección Tercera de la Audiencia, la abogada de Lopera, Encarnación Molino, ha solicitado la suspensión del juicio alegando que no le ha sido notificado formalmente el auto por el que el tribunal rechazó todas las cuestiones previas planteadas, del que han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, una razón "importante" para suspender la sesión prevista para este lunes a fin de "estudiar y conocer" dicha resolución.

"Iniciar hoy el juicio supondría una efectiva indefensión", ha aseverado la letrada, que ha puesto de manifiesto, asimismo, que se encuentran "en negociaciones" con las acusaciones, por lo que ha interesado la suspensión a fin de "ultimar" las mismas, suspensión a la que únicamente se ha opuesto Béticos por el Villamarín y a la que ha accedido el tribunal al tener constancia de que "no se ha llegado a notificar" el auto de las cuestiones previas "a algunas partes" y ello podría afectar al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.

LA ABOGADA DE LOPERA, "OPTIMISTA"

Al término de la sesión, en la que estaba previsto que prestara declaración el propio Lopera, éste ha sido cuestionado por los periodistas por este posible pacto con la Fiscalía y las acusaciones y ha asegurado que no han hablado con él "de nada", mientras que su letrada ha instado a ser "respetuosos" con la posibilidad de un acuerdo aunque se ha mostrado "muy optimista" y ha dicho ser "positiva".

"Creo que hay todavía mucho camino por andar, veremos a ver qué pasa, hay que trabajar", ha puesto de manifiesto Encarnación Molino, que ha abogado por "ir despacio" en este asunto. "No quiero anticipar nada, poquito a poco, hay que ser paciente, hay que trabajar y ya veremos donde podemos llegar", ha apostillado.

De su lado, fuentes de la Fiscalía han informado a Europa Press de que, como en otros casos, "siempre estará velando por el interés del perjudicado", y si en este caso el perjudicado, que es el Real Betis, "reclama menos cantidad o llegar a un acuerdo de pago, se podrán modificar las conclusiones" y aplicar atenuantes como la de reparación del daño en caso de que los acusados hagan frente a las responsabilidades civiles reclamadas.

Por su parte, el abogado que ejerce la acusación en nombre de la Liga de Juristas Béticos, Adolfo Cuéllar, ha señalado en declaraciones a los periodistas que "se ha planteado la posibilidad de conversar sobre lo que hay dilucidándose, me imagino que fundamentalmente la responsabilidad civil".

"POR EL INTERÉS DEL BETIS"

"Todas las defensas y las acusaciones estamos de acuerdo, excepto Béticos por el Villamarín", ha explicado el letrado, que ha asegurado que "no hay planteado nada" sobre una posible rebaja en la petición de pena para Lopera y el resto de acusados, sino "solamente la posibilidad de hablar de todo lo que hay pendiente y la mayoría por el interés del Betis, que es lo que mueve a muchas, a la mayoría de las asociaciones".

El juicio iba a continuar este lunes después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya rechazado la cuestión previa planteada por la abogada del expresidente del Betis para que se expulsara del procedimiento a las asociaciones de béticos y haya decidido mantenerlas en el juicio como acusaciones particulares.

Cabe recordar que la letrada de Lopera ha solicitado la libre absolución de su patrocinado porque "no ha existido disposición, apropiación ni apoderamiento de fondos" de la entidad "ni se ha producido enriquecimiento o beneficio alguno" para él y su entorno familiar.

En su escrito de conclusiones provisionales, la letrada pone de manifiesto que Lopera "no es responsable de ningún delito" porque, además, "no ha incumplido sus deberes de diligencia, ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico" del Betis, al que "no ha provocado perjuicio alguno".

LA FISCALÍA PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL

Frente a ello, la Fiscalía solicita para el expresidente del Betis tres años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, mientras que también le pide pagar una multa de 2.700 euros y abonar una indemnización de 3,6 millones de euros. De forma alternativa, interesa condenarlo a dos años de prisión por un delito también continuado de administración desleal.

En su escrito de acusación, la fiscal, que solo acusa a cuatro de los ocho procesados, solicita que Lopera abone al Betis de forma conjunta y solidaria junto al también acusado Guillermo Molina Pérez 591.017,41 euros en concepto de indemnización, y subsidiariamente que se condene al pago de dicha cantidad a Tegasa.

Asimismo, reclama que paguen 3.078.742,84 euros al Betis, cantidad de la que deben responder solidariamente como "cómplices" María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro. La Fiscalía pide también que se condene a Encadesa al pago de esta segunda cantidad de manera solidaria con los dos primeros acusados, y a Farusa solidariamente por 450.759,08 y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente en 90.151,82 euros.