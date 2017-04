El juez del caso 'Auditorio' ordena ratificar una nueva prueba pericial

Etiquetas

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del caso 'Auditorio', Julián Pérez-Templado, ha ordenado una nueva vista el próximo 8 de mayo para que se ratifique una prueba pericial y no se ha pronunciado acerca del sobreseimiento solicitado por varios abogados de la defensa, entre ellos el del ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por no ser el momento procesal adecuado para su valoración.